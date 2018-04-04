慈湖陵寢潑漆 10人被起訴

2018-04-04

〔記者魏瑾筠、楊淳卉、涂鉅旻／綜合報導〕故總統蔣介石逝世紀念日前夕，桃園地檢署偵辦慈湖陵寢遭潑漆毀損案昨偵查終結，對潑漆案十人提起公訴。檢方認為，以潑漆方式表達政治理念，已逾越法律界限，建請法院量處適當之刑。另違反「文化資產保存法」毀損歷史建築為行政罰，將函由桃園市政府處理。

獨派團體在二二八當天，前往慈湖陵寢，對蔣介石棺柩潑灑紅漆。桃園地檢署歷經一個多月的調查，認為李嘉宇、陳俞璋、王騰葦、莊承澔、世新法律系學生郭潤庭、北大社工系郭蕎瑛、輔大宗教系羅宜、楊侒橙、台大土木周維理及台大醫學系張閔喬十名獨派青年，涉犯「刑法」公然侮辱墳墓、公眾紀念處所及毀損等罪嫌起訴；楊侒橙另依妨害公務罪嫌起訴。

起訴指出，李嘉宇、羅宜等十人於二月廿七日晚間，在自由台灣黨黨部商討翌日前往慈湖陵寢潑漆行動細節，李嘉宇取出三罐紅色油漆，由在場人員以塑膠空瓶分裝成十瓶，一行人在二二八當日至陵寢正廳外，接著強行進入以紅絨繩為界的蔣介石靈柩潑灑紅漆，造成靈柩、遺像、相框、蠟燭等物不堪使用；後備指揮部桃園管理組蔣姓陵寢官見狀阻止時，楊侒橙以身體推擠及徒手拉扯蔣員。

獨派青年：未來還會繼續行動

對於被起訴，獨派青年召開記者會表示，「不後悔，未來也會繼續行動」。羅宜表示，國防部每年編預算維護陵寢，這筆款項應挪移用來推動轉型正義，盼蔡政府轉型正義不要打假球，可以逐步進行。

後備指揮部表示，慈湖與大溪園區最快在六月底研議開放，目前僅開放獲得蔣家同意的人士，在特定節日團體謁陵追思。