不甩中批判 賴重申是台獨工作者

2018-04-04

〔記者鍾麗華、李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德三月卅日在立法院答詢時說，「我的確是台獨工作者」，中國官媒與中國國台辦連日來輪番批判賴清德，但賴揆昨天出席「言論自由日」活動致詞時，再度重申他是「台灣獨立工作者」，並強調民主時代，任何人都可以談國家走向、可以主張台獨，他同時提醒中國要保障言論自由，這是普世價值。

中國官媒「環球時報」先在三月卅一日建議中國動用「反分裂國家法」，對賴清德發布「全球通緝令」，中國國台辦前天痛批賴「頑固堅持台獨立場，是十分危險，也不自量力」，中國官媒「新華社」昨更在賴揆致詞後，發文指賴被國台辦痛斥後仍不收斂，張狂言辭，一把扯下維持兩岸現狀的偽裝，讓所謂的善意一舉破功。

中媒稱「通緝」賴清德

政院回嗆：不接受恫嚇

對此，行政院發言人徐國勇回擊表示，恫嚇言論無助於兩岸關係，政府希望善意和平的對話，不接受恫嚇言論；台灣自己選總統，有自己的貨幣、軍隊，所以是一個主權獨立的國家，這是不容否認的事實，這個立場不會退縮。

四月七日是言論自由日，內政部昨舉辦研討會，賴揆出席全程以台語致詞。賴揆表示，在民主時代，任何人都可以談國家走向、可以主張台獨，作為行政院長，他到立法院備詢時，可以誠實向立委報告，自己確實是台獨工作者，「我沒說主張台灣獨立，是對鄭南榕先生的尊敬，因為我是追隨者。」

賴揆並說，中國國家主席習近平學習前總統蔣介石，打破任期限制；而且從李明哲事件，可以清楚看到現在中國的社會，和幾十年前第一次政黨輪替前國民黨統治時的台灣社會是一樣的。在探討言論自由時，也要提醒中國保障言論自由，這是普世價值。

他說，過去專制獨裁戒嚴時代，沒有言論、集會、遊行自由，無法說出心中想說的話、唱想唱的歌，連講什麼語言也受限制，在學校講台語會被罰錢，就連當時很轟動的布袋戲角色史艷文，他不是被藏鏡人打敗，而是被政府所打敗。

賴揆說，鄭南榕在「自由時代周刊」，想要刊登「台灣共和國憲法草案」、主張台灣獨立，卻被當時國民黨政府認為是分裂國土、叛亂的行為，所以派侯友宜逮捕他；而鄭的犧牲，喚回大家對言論自由的重視。

內政部長葉俊榮表示，台灣言論自由面臨許多新挑戰，尤其是大國崛起，商業與政治力量對言論自由的箝制，許多企業界人士、演藝界人士因商業力量壓迫，不得不放棄自己的表意自由，「連不表意都不可以」，而台灣因地緣關係，受害最為嚴重。