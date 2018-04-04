軍改55+2 軍官多表認同：不早退了

2018-04-04

〔記者涂鉅旻／台北報導〕退伍軍人年金改革方案大致底定，對於現役官兵影響最大者，即為起支俸率自現行四十％提高至五十五％。對此，在一九九七年以後任官、不享有優惠存款的現役軍官多表示贊同，甚至表示「不會那麼早退伍了」，要撐到服役最大年限，認為改革案有助於長留久用，也增加延長役期的意願。

身兼年金改革委員會召集人的副總統陳建仁與民進黨立委討論後敲定，服役二十年起支俸率五十五％、年增二％、年資採計上限三十五年等共識，以優先照顧中低階軍士官為原則；陳建仁直言，此次改革因取消十八％優惠存款利息，使得部分已退人員有退休俸減少情況，但其餘改革內容比現行規定更為「優渥」。

對此，一位屬新制年資的海軍校級軍官表示，軍人年金改革調整起支俸率，讓現役者當越久、領越多，就他周遭的同袍而言，「都不會那麼早退」。

一位憲兵現役少校表示，他在一九九七年以後到部隊服務，屬於新制年資，並沒有優惠存款問題，對他而言，「軍人年改比較無所謂，我本來就想幹比較久。」不過就他了解，年資補償金制度取消，可能對他退伍時收入有影響，除此之外並無太大差別。

一位具有新、舊制年資的現役上校則認為，他可以理解政府考量財政後，推出的改革作為，許多高階軍官對於年改後，待遇可能降低也已有心理準備，但相關制度設計應全盤評估。他表示，要自基層軍官晉任至高級軍官，除須充實學經歷，還須背負更大的責任，但「高階不該是罪惡」，盼政府多考量。