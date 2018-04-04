軍改55+2 立委：校級以下幾乎一毛未減

2018-04-04

〔記者曾韋禎／台北報導〕政府推動軍人年金改革，引發部分退役軍士官的緊張。民進黨立委試算，若在三八九九○元的樓地板、五十五％的起支俸率下，幾乎多數的退役校級以下軍官都不受影響，即便是影響最大的純舊制退役軍官，最多減少一成，只有月領十萬元以上的退將，才會減少兩成；反而是現役人員退伍後，約能多領二成以上。

現役人員退伍後 約多領二成

民進黨立委蔡適應解釋，軍人的退休所得包括月退俸與十八％優存利息，僅一九九七年以前的年資才有優存；純舊制年資人員的優存，可能佔退休所得四成以上，但隨著舊制年資的減少，近年退役人員的優存比重已愈來愈低。

他指出，由於現行的起支俸率僅四十％；若軍改採行二十年起支俸率五十五％、年增二％的方案，多出這十五％，等於是增加三成的月退俸；校級以下軍官或舊制年資佔不到一半者，幾乎就是一毛未減。

蔡適應以國防部在年改國是會議所提供的資料試算。他說，光是純舊制的已退人員，影響多在一成以下、數千元以內；只有月領十萬元以上的退將，才會減逾二成，也是從十一萬餘元減至九萬餘元的幅度。六十幾位平均月領約二十萬元的退役上將，最後會在採計最高年資三十五年下，減至十六萬六八七二元；遠優於所有退休公、教、政務人員。

蔡適應強調，軍改將大大有利現役人員，雖然薪資採計期間會從退伍前一個月，延長為最後的五分之一服役期間均薪；但因俸率的增幅很大，最後多能增加二成以上。

若已退人員用新制俸率計算後的數額高於現領數，是否要給予補足？立委段宜康透露，若補的話反而是愈改愈多，所以退輔會的態度是不補。

蔡適應指出，「五十五加二」的方案很簡單易算，不但多數人不受影響；即便是受影響者，幅度也不大，還是分十年調整；不像公教在改革首年就大砍至七十五％的所得替代率。況且這是非常照顧現役、中低階軍士官的制度，希望大家能更理解改革內涵，不必因外界的誤導而憂心。

立委王榮璋坦言，縱使公教年改砍很兇，還是有許多人想考取公職，募兵卻是永難達標。所以要從整體面、未來面來思考，而不只是純粹的年金改革。

民進黨團總召柯建銘指出，行政院會最快要四月十二日才能通過軍改草案，現在難說軍改一定會延期或如期實施。