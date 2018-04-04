叩關WHA 我20友邦週六致函WHO

2018-04-04

促世衛幹事長 將「邀台灣參與WHA」提案 列大會議程

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）將於下月登場，我獲邀機率相當低。據了解，我二十個友邦將於七日「世界健康日」，正式致函世衛組織（WHO）幹事長譚德塞，呼應WHO今年的主題「全球健康覆蓋」，要求將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」提案列入大會議程。

呼應「全球健康覆蓋」

據指出，政府目標是全力爭取邀請函，「直到五月廿一日開會前都不會放棄」，希望WHO依循其所高舉的宗旨「使全世界人民獲得高水準健康」，以包容的胸襟接納台灣參與WHO體系及WHA大會。本週六適逢「世界健康日」，我國的二十個友邦將致函譚德塞，相關信函內容將正式提案，提案內容為「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer）」。

今年提案內容與去年相同，不過提出時程較去年提早超過一個月，我方去年是在完全確認「百分之百不會受到邀請」後，才洽請友邦為我提案。此提案將由友邦的衛生部長或外交部長個別發函譚德塞，但提案會否列入議程，需經過總務委員會決議，會中可能開啟辯論程序。

知情人士說，我方正規劃在總務委員會和全會中開啟辯論，希望藉此讓會員國更能感受到台灣應「被接納」出席WHA，以及參與WHO的機制和活動。因譚德塞上任WHO幹事長以後，致力於推動「全球健康覆蓋」，而台灣從一九九五年開始推動全民健保，擁有成功經驗，希望譚德塞理解台灣「不是光說不練」，盼WHO正視台灣所能做的貢獻。

除了辯論，在大會發言中，我方亦協請友邦替我執言，同時爭取理念相近國家在部長發言內「直接提到台灣」，表達對我支持力道。雙邊會議與多邊會議也正在規劃中，盼取得比去年更好的成果。