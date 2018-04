叩關WHA 我20友邦週六致函WHO

2018-04-04

促世衛幹事長 將「邀台灣參與WHA」提案 列大會議程

〔記者呂伊萱/台北報導〕世界衛生大會(WHA)將於下月登場,我獲邀機率相當低。據了解,我二十個友邦將於七日「世界健康日」,正式致函世衛組織(WHO)幹事長譚德塞,呼應WHO今年的主題「全球健康覆蓋」,要求將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」提案列入大會議程。

呼應「全球健康覆蓋」

據指出,政府目標是全力爭取邀請函,「直到五月廿一日開會前都不會放棄」,希望WHO依循其所高舉的宗旨「使全世界人民獲得高水準健康」,以包容的胸襟接納台灣參與WHO體系及WHA大會。本週六適逢「世界健康日」,我國的二十個友邦將致函譚德塞,相關信函內容將正式提案,提案內容為「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會(Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer)」。

今年提案內容與去年相同,不過提出時程較去年提早超過一個月,我方去年是在完全確認「百分之百不會受到邀請」後,才洽請友邦為我提案。此提案將由友邦的衛生部長或外交部長個別發函譚德塞,但提案會否列入議程,需經過總務委員會決議,會中可能開啟辯論程序。

知情人士說,我方正規劃在總務委員會和全會中開啟辯論,希望藉此讓會員國更能感受到台灣應「被接納」出席WHA,以及參與WHO的機制和活動。因譚德塞上任WHO幹事長以後,致力於推動「全球健康覆蓋」,而台灣從一九九五年開始推動全民健保,擁有成功經驗,希望譚德塞理解台灣「不是光說不練」,盼WHO正視台灣所能做的貢獻。

除了辯論,在大會發言中,我方亦協請友邦替我執言,同時爭取理念相近國家在部長發言內「直接提到台灣」,表達對我支持力道。雙邊會議與多邊會議也正在規劃中,盼取得比去年更好的成果。