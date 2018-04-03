匪諜檔案 軍情局繳逾兩千筆

2018-04-03

有助轉型正義 還原歷史拼圖

〔記者蘇永耀／台北報導〕為加速轉型正義工程，行政部門今年起針對重點機關展開政治檔案大清查，早年負責「抓匪諜」的國防部軍事情報局，主動列冊並上繳兩千多筆匪諜案的陳年檔案，被視為重大發現，這項進度也將有助於還原白色恐怖年代的歷史拼圖。

蔡總統上月首度視察軍情局時，對此表達肯定，總統表示，軍情局持續推動檔案整理的工作，有助於打破社會上對軍情局一些不必要的偏見，而在民主時代把社會的信任和支持建立起來，推動情報工作也會更加順利。

國防部軍事情報局在中國大陸時期，為蔣介石政權最倚重的特務機構，早年名稱包括軍統局、保密局等，專責肅諜等保安工作，歷任領導人包括戴笠、毛人鳳等；國民黨敗逃台灣後，繼續由毛人鳳領導保密局，這段時間也是白色恐怖高峰期，「破獲」許多匪諜案，保密局之後改名為國防部情報局、國防部軍事情報局。

行政部門今年起針對重點機關展開政治檔案大清查，在國發會主持下，共分成五個專家小組，今年起前往軍、警、特等三十幾個重點行政機關實地訪查，及鑑選政治檔案。其中，軍情局完成八萬多筆檔案的整理與清查，裡頭包含兩千多筆匪諜案的陳年檔案，被視為重大發現。

至少有四分之三內容未曝光過

據指出，這兩千多筆匪諜案主要是人名檔，內容詳述當年如何「破獲」等過程。軍方官員表示，會列為人名檔，在當時都是屬於較重大的匪諜案。另據透露，這些「匪諜」有些名不見經傳，有些則具知名度，還有一些是學術界的師祖輩人物。初步判斷，這些檔案至少有四分之三是屬於「過去未見的內容」，整體保存情況良好。

相關人士表示，這兩千多筆人名檔案目前看來還屬於「上游」，主要為例如跟監、審訊、逮捕等資料；之後偵辦及審判階段，還須與司法及警政機關的檔案進行對照，才能勾勒出更清楚的圖像。

至於這些「匪諜案」是羅織罪名還是確有其事，相關人士表示，這方面的工作須先建立在檔案資料的完整性，在這中性的基礎下，再由促轉會等權責機關進行認定及評判。