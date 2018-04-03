羅斯蕾婷娜︰美應確保台灣能抵禦中國

2018-04-03

美眾院外委會榮譽主席促進台美關係發展 蔡總統贈勳表揚

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文昨頒授美國眾議院外交委員會榮譽主席羅斯蕾婷娜（Ileana Ros-Lehtinen）「特種大綬卿雲勳章」，表彰她促進台美關係發展的貢獻。出生於古巴的羅斯蕾婷娜說，她的背景更能切身體驗遭受共產政權侵害的感受，因此，對抗高壓政權，一直以來是她的首要任務。

稱讚台灣是亞太自由燈塔

羅斯蕾婷娜指出，台灣擁有蓬勃發展的民主、開放的社會、新聞及言論自由，身為亞太地區自由燈塔，有強健的經濟實力，是美國關鍵盟友；同時也向世界展示，當自由意志、創新、創意等價值能貫徹時，會如何開花結果。因此，無論是洽簽新的貿易協定、軍購方案、增進台灣與拉丁美洲國家間的關係、抑或強化台灣在國際組織的參與，一定會盡全力和台灣合作，確保台灣能抵禦中國的脅迫打壓。

羅斯蕾婷娜說，她出生於古巴，八歲時和家人被迫逃離當時的卡斯楚政權。因為這樣的背景，讓她對台灣人民感到格外親近，也讓她能切身體驗，遭受共產政權侵害的感受，因此，對抗高壓政權，一直以來是她在國會中的首要任務。

她還指出，再過八天就要歡慶「台灣關係法」進入第三十九週年，她感覺此刻台美關係再堅實不過，最好的例證就是「美國在台協會」幾個月後即將啟用的辦公大樓。

總統致詞時表示，過去三十年來，羅斯蕾婷娜在美國國會大力支持台灣，促進台美關係的發展。雖然今年底將任滿、卸下公職，依然持續將台美友好情誼傳承給新進議員，幫助台灣結交更多好朋友。

總統指出，上個月「台灣旅行法」正式生效，台美關係又往前邁進一步，這些都要歸功於美國國會對台灣的堅定支持。總統也期待，未來台美關係不斷提升，透過各領域的合作，共同創造更多豐富的成果。