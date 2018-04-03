國民黨新北市長初選民調 今起跑

2018-04-03

周錫瑋 侯友宜 搶當母雞

〔記者林良昇、何玉華、張議晨／綜合報導〕國民黨新北市長初選今天起展開三天的全民調作業，前台北縣長周錫瑋自稱是最強「母雞」，新北市前副市長侯友宜也不落人後，昨為十二名議員參選人組成「藍色新力量」站台，與周互別苗頭。周錫瑋說，這是侯友宜陣營製造出來的感覺，「我是直接面對民眾，我對民調很有信心。」

六日公布提名人選

國民黨新北市長初選，訂於四月三日至五日進行全民調，六日公布結果。周錫瑋與侯友宜競爭激烈，周錫瑋日前與國民黨立委羅明才、林德福同台掃街，並稱自己是最強母雞。侯昨則至立法院，與十二名首次參選的議員參選人組成的「藍色新力量」連線同台，展現當「母雞」的企圖心，雙方隔空較勁，火藥味濃。

十二名議員參選人包含台北市的林冠勳、游淑慧；新北市的馬見、胡文琦、唐慧琳、葉元之、江怡臻；台中市李允中；南投縣游顥；嘉義市藍力凱；高雄市孫健萍；台東縣姜駿傑。這十二人包含國民黨副主席郝龍斌、新北市長朱立倫、國民黨前主席洪秀柱等人的嫡系人馬，引起「郝、朱、洪」聯手挺侯的聯想。

侯友宜受訪表示，他沒有要身為「母雞」的想法，他是鼓勵年輕人勇敢站出來參選，因為這些年輕人都是第一次出來參選，他希望新人有機會，改變國民黨裡面的生態。

新北市長初選民調今起跑，已多次表態「不會脫黨參選」的周錫瑋，昨又被問到相同問題，他語氣不耐地要媒體去問侯友宜「如果民調輸了，會不會脫黨參選？」侯友宜辦公室回應，侯完全遵照黨的遊戲規則，不會脫黨參選。

周錫瑋說，他能理解某些人士礙於人情壓力，必須陪著「某候選人」造勢，到底動用多少新北市政府的行政資源來壓抑地方民間團體？這些反民主的事情會被人民唾棄。侯辦回應，完全不知道周所稱的市府資源是什麼？無從評論。

此外，四月七日是言論自由日，也是鄭南榕自焚滿廿九年的日子；宜蘭縣代理縣長陳金德昨向侯友宜喊話：「侯是當年率隊攻堅的指揮官，若要參選市長，有必要對當年攻堅行動說清楚、講明白」。

侯友宜辦公室回應，侯尊重鄭南榕家屬的感受，對陳金德的談話沒有評論。