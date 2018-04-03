柯P中國策略 林昶佐：讓人越來越傻眼

2018-04-03

〔記者楊淳卉、沈佩瑤／台北報導〕時代力量立委林昶佐上月初表示不排除選台北市長後，現任市長柯文哲隨後就安排與林私下會面，詢問林選市長意向。林昶佐昨受訪表示，與柯越聊越發現，柯對進步價值與中國策略態度「讓人越來越傻眼」，是否再見面還要三思；他並不滿柯市府近日拆陳抗團體帳篷，批評若這是進步價值，「真的呷賽啦！」

不滿柯拆陳抗團體帳篷 「呷賽啦！」

林昶佐表示，他知道柯市長會「擔心我影響他的選情」，但柯該思考的不是這個，而是該思考如何對外說明他的理念。林也批評，柯處理陳抗行動，怎能不重視人權兩公約，反而重視已被證明違法違憲的集遊法，「這個叫進步價值？這真的呷賽啦！」根本是「莊孝維」！

至於是否要選市長，林昶佐說，「還在考慮中」，但絕對不是用母雞帶小雞這種舊政治的思維考量；他也坦言，影響參選的變數很多，民進黨是否要自推人也是關鍵因素之一，他認為，要團結最多數的人，看願不願意整合出一個最可能勝選的人。

柯：別人沒理由照單全收我的論述

對於「柯林會」，柯文哲昨受訪證實有與林昶佐見面，媒體追問林昶佐參選市長的問題是否已解決，柯表示，他從來不認為，一次談話，所有的問題通通解決，雙方還有很多要談；林是時代力量台北市黨部主委，議員輔選也是林的壓力，柯強調自己與林沒有不歡而散，對方還請他喝汽水，「有對話就有加減解決到問題」。

對於林昶佐不滿柯市府強拆陳抗帳篷，並嗆「呷賽啦」、「莊孝維」，柯則不以為意回說，「他（林昶佐）不會用這種字，還好啦！」柯強調，別人沒有理由要百分百照單全收自己的論述，一定有可以接受、不能接受的部分，這本來就是對話。