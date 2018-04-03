洪耀福分析北市長選舉3種狀況： 民進黨若推人 柯P選上就成台灣最大尾

2018-04-03

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文於三月廿七日與海外獨派團體談及北市長選舉。據轉述，民進黨秘書長洪耀福昨在黨部例行會議中解釋，當天會面過程，是以民進黨推出台北市長人選後可能出現的三種狀況，進行利弊分析。其中，若民進黨推出的人選不強，最後國民黨落選，但台北市長柯文哲仍當選，若是如此，「柯文哲就變成台灣最大尾」。

有關年底首都市長選局，洪耀福於會中分析，第一是民進黨推出很強的人選，最後把國民黨和柯文哲都打敗；第二種狀況，民進黨推出的人選不夠強，最後把柯文哲拉下來，卻讓國民黨當選；第三種狀況，民進黨推出的人選不強，最後是國民黨落選，柯文哲還是當選，若是如此，柯文哲就變成台灣最大尾。

洪耀福也向黨務主管說明，民進黨沒有要急著處理台北市長人選問題；洪強調，國民黨的新北市長人選會在四月六日出爐，民進黨新北市長人選會在這之後才決定，台北市部分，也會等到國民黨確定人選後再處理。

獨派人士指出，他們三月廿七日與蔡總統會面時，有向蔡表達盼民進黨提出自己的北市長人選，「維持台灣價值比較重要」。蔡總統則對此回應，「台北市長選戰一定要勝選」，但選舉考量與價值考量，必須理智檢討，不能意氣用事，「不應是民進黨不推出人選，就會怎麼樣的衝動想法。」

姚文智：不提名北市會崩盤

對洪耀福分析北市選局「三狀況論」，爭取民進黨北市長提名的立委姚文智提醒，「不要輕忽民進黨過去長期以來的凝聚力！」北市長提名或不提名會差很多，「若不提名，民進黨在台北市會整個崩盤」。

姚文智表示，過去是大家價值一致，所以合作，但現在價值信念都不一樣了，在沒有合作基礎下，如果民進黨還是選擇禮讓柯文哲，民進黨在台北市的經營會出現問題。

對於執政黨核心人士指民進黨年底大方向傾向禮讓柯的情勢未變，姚文智批評，「高層腦筋還在鬼打牆！」他希望基層站出來參加他舉辦的「四二二機蛋大遊行」，把聲音喊到最大聲，讓高層聽清楚姚文智參選到底的決心。