李敖曾兜售黨產密件 林峯正︰好像買福袋

2018-04-03

生前委託好友找上黨產會

〔記者陳鈺馥／台北報導〕知名作家李敖生前委託好友與黨產會接觸，盼將手上十七件國民黨機密黨產文件，以每件一百萬元價格賣給黨產會，洽談過程不願透露任何文件內容，黨產會一年預算僅四千多萬元無力購買，對方又建議不然先買一件看看，可向外界募款集資。對此，黨產會主委林峯正形容，「這好像在買福袋，打開才知道裡面裝什麼！」

消息人士透露，李敖晚年需要生活經費，在黨產會成立後，曾透過管道與前主委顧立雄接觸，希望將珍藏的不當黨產密件賣給官方，但因開出天價，超乎黨產會負擔，加上無法得知文件內容，交易並未談成。

17件每件開價100萬

去年李敖病情急轉直下，他致電有多年交情的好友協助代尋買主，其中一位好友是知名媒體人溫紳；知情人士指出，溫紳受李敖委託，透過黨產會主委林峯正兄長牽線，向林峯正兜售李敖手中的十七件黨產密件，一件開價一百萬元，黨產會好奇詢問文件內容是否與國民黨產、救國團或其他組織相關，對方皆表示李敖不肯透露。

曾建議先買一件回去看看

由於黨產會年度預算僅四千四百萬元，只比慈湖蔣公陵寢預算維護費用高一點，沒有預算購買不當黨產文件，對方遂建議林峯正先買一件回去看，或黨產會用募款方式將資料買下。

內容不透露 交易未談成

溫紳昨受訪回應，他有透過別人牽線與黨產會接觸，也與黨產會副主委施錦芳聯絡過，與林峯正主委也熟啦，那十七件總共要賣一千萬元，李敖僅擔保不透露內容，自己也不知道內容，所以很難談下去，黨產會也沒辦法買，文件未來不會捐贈給黨產會，會由兒子或妻子繼承後拍賣。

林峯正證實，有一名受李敖委託的人士與他接洽，要出售李敖十七件黨產文件給黨產會，一件一百萬元，黨產會沒有買，也完全不知道文件內容，「這好像在買福袋，打開才知道裡面裝什麼！」

李敖長女李文表示，她不清楚父親委託溫紳找黨產會的事，因為他們不與她接觸，父親收藏的文件一定不只十七件，她會去做親子鑑定，爭取合法繼承權益。

黨產會委員指出，依黨產條例規定，民眾可以提供文件協助調查不當黨產，而不是黨產會出錢購買，若使黨產會追回不當黨產者，得酌予獎勵，相關檢舉獎金最高一億元。另依促轉條例規定，若為政黨及其附隨組織的不當黨產文件，促轉會未來有權追回。