維安大升級》AIT新館6月落成 蔡將與美高官同台

2018-04-02

〔記者羅添斌／台北報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處內湖新館將在六月落成啟用，美方來台代表層級預料將高於上月來台訪問的副助理國務卿黃之瀚，蔡英文總統也將應邀出席，資深官員說，台美高層首長屆時將同台參與活動，維安層級與規模也將大幅升級。

民進黨立委王定宇表示，他曾詢問ＡＩＴ有關內湖新館落成典禮的籌備事宜，美方會邀請蔡總統出席活動，美國來台貴賓層級預期會比上月訪台的黃之瀚更高階。

官員昨說，美方派出高層級官員來台出席ＡＩＴ內湖新館落成典禮，是觀察美方通過台灣旅行法之後，台美兩國關係發展的重要指標，相關維安任務的安排與規劃也會由兩國安全單位共同籌劃執行。

他表示，美國重要層級官員來台通常會搭乘行政專機，並有秘勤局幹員隨行，來台期間的維安規劃美方自有其安排，但我國國安單位、警政署會給予充分的協助與支援。

對於ＡＩＴ內湖新館，熟悉友邦駐台單位館舍維安的退休官員指出，新館的維安將至少有內中外三層維安，館內的核心建物區是由美國陸戰隊負責，館區的其他區域則由安全幹員執行；中層維安也就是連結館區內外的維安網，則由在台招聘的維安人員來執行，這些大都是憲兵或特勤中心退伍的人員，部分人員還擁有特勤隊員的資歷；館區以外的區域則是由警政署所支援維安警力負責。

王定宇指出，ＡＩＴ新館內有許多單位與個別的建物，其中就有一棟是專門給負責內湖新館維安任務的陸戰隊員使用，也就是外界熟知的「陸戰隊之家（Marine House）」，將會單獨舉辦開幕啟用儀式，美國軍方會派什麼層級代表出席，值得觀察。

此外，王定宇指出，今年還有多項重要活動的相關安排，也是觀察台美互動發展的重要指標；台美國防工業論壇五月將在高雄舉行。至於台美最為重要的戰略安全對話「蒙特瑞會談」，預計八月份在美國登場，是在夏威夷舉行？還是會師華府舉辦？我方有所期待，但還要尊重美方的安排。