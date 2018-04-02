合唱指揮謝斯韻獲獎 俄將國籍改回台灣

2018-04-02

我駐俄羅斯代表處爭取「去中國」

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣首位合唱指揮於國際大賽獲得大獎！台北愛樂室內合唱團副指揮謝斯韻參加第二屆特福林國際合唱指揮大賽，榮獲第二名，在她主動表達意願，並經台灣駐俄羅斯代表處積極爭取後，主辦單位於官網為她「去中國」，將她國籍改為台灣。她昨天高興地在臉書貼文表示：「偉哉，台灣駐俄代表處。居然正名成功。Taiwan難波萬。」並在文章後面貼上台灣的國旗。

國際大賽得獎 台灣第一人

特福林國際合唱指揮大賽是為紀念俄羅斯國寶指揮家特福林（Boris Tevlin, 1931-2012）所創辦，謝斯韻通過三輪即席競賽，打敗所有參賽者，在第一名從缺的前提下榮獲第二名。

謝斯韻先前在臉書貼文說：「我怎麼默默贏了比賽，在一個什麼都聽不懂的地方。」從第一輪到第三輪競賽過關斬將，包括擊敗一位來自中國的參賽者，主辦單位都以「來自台灣」介紹謝斯韻；然因俄羅斯過去習慣標註台灣為「中國台灣」，因此比賽期間，大會官網都以「China/Taiwan」標示。

謝斯韻樂喊「Taiwan難波萬」

台北愛樂基金會資深經理丁達明表示，直到謝斯韻確認得獎後，主動向大會提起自己是台灣人，台灣駐俄羅斯代表處也積極與大會溝通，因此，前晚得知大會尊重謝斯韻的意願，也已將官網的國籍改為「台灣」。

主辦單位於俄羅斯時間昨天下午舉辦正式音樂會及頒獎典禮，由謝斯韻指揮莫斯科音樂院室內合唱團於柴可夫斯基音樂廳演出。丁達明表示，這也是台灣首位合唱指揮於國際大賽獲得大獎殊榮，意義非凡。