彈劾記名 監院改革與保守派角力

2018-04-02

〔記者鍾麗華／台北報導〕新任監委在立法院提名審查時，即拋出「彈劾記名」的議題，但上任以來，屢在監察院會、談話會中提出討論，仍無法突破監院內部保守派勢力，讓此案一再延宕，新監委因此研擬作戰策略，希望「彈劾記名」儘速到位。

新任監委表示，對於「彈劾記名」，監察院長張博雅在二○一四年於立院審查人事同意權時曾表示不反對；不過，在他們報到當天，張卻說：「如果公開的話，敢不敢投？」「還沒遇到不知道，要大家等過了三個月到六個月再看看。」張雖說現在未表態，但這段談話卻耐人尋味。

新任監委強調，現在大家已上任兩個多月，也經過兩次彈劾案，分別是海軍雄三飛彈誤射事件，彈劾九名軍士官，也彈劾台中地院法官戰諭威於金門高分院期間無正當理由延滯審判案件。張說要「大家再看看」，其實新監委態度一直很一致，未曾改變。

監察院上週召開法規委員會，監委蔡崇義在會中提出四方案，方案一是僅修改「無記名投票表決」為「記名表決」；方案二是除記名表決外，還要公布審查會表決票數，同時比照司法院釋憲案，公布不同意見書、協同意見書等；方案三是再加上公布審查會的會議紀錄；方案四是再加上審查會全程現場直播。

監委表示，以監院的保守，不可能做到直播，在權衡之下，可能朝方案二推案，目前十一名新任監委已連署，非新任監委王美玉因過去也主張彈劾記名，因此也在連署行列。至於監院的二十九名委員中，兩邊各有多少人支持，目前仍難清楚估計，仍須爭取舊監委支持，彈劾記名才可能過關。

要有舊監委支持才能過關

保守派監委上週在法規委員會重申，議事規則「對人不記名、對事才記名」，而且記名投票會讓監委承受壓力，並以當年檢察總長黃世銘涉洩密案連二度彈劾為例，認為若是採記名方式，在當時社會輿論壓力下，恐怕難以做出公正的判斷；而舊監委也對事件被簡化成新舊、藍綠和改革、保守之分，無法認同。

有新任監委強調，他們任期只有兩年多，社會各界對他們都有期待，在時間急迫性下，希望盡快拿出成績，但進入監院保守體系，讓他們也很驚訝，院內最基本的垃圾分類、廚餘回收都不做，「就知道監察院到現在還不知道活在哪個年代」。