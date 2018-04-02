本週熱點》國民黨新北市長 提名人選6日出爐

4月3日至4月6日／國民黨新北市長提名初選，共有前新北市副市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋、前議員金介壽等人角逐，將於4月3日至5日進行電話全民調，6日民調結果出爐，正式產生人選。
4月4日／南、北韓官員將在板門店舉行工作會談，商討4月27日兩韓高峰會的議程與安全部署。
4月6日／南韓首爾中央法院將對前總統朴槿惠親信干政與收賄案，進行一審宣判，檢方此前對朴槿惠求處30年徒刑。
4月8日／匈牙利舉行國會選舉，現任右翼總理奧班可望贏得第三個任期。
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4月3日至4月6日／國民黨新北市長提名初選，共有前新北市副市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋、前議員金介壽等人角逐，將於4月3日至5日進行電話全民調，6日民調結果出爐，正式產生人選。
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4月6日／南韓首爾中央法院將對前總統朴槿惠親信干政與收賄案，進行一審宣判，檢方此前對朴槿惠求處30年徒刑。
4月8日／匈牙利舉行國會選舉，現任右翼總理奧班可望贏得第三個任期。