雙城論壇 傳選後才辦

2018-04-02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕外界關注台北、上海雙城論壇今年舉辦進度，台北市長柯文哲昨受訪時，雖稱還沒機會與對方談，但卻又傳出雙方已達成共識，將會延至十一月廿四日選後才舉辦，以免衝擊市長選戰。台北市副市長鄧家基昨表示，雙城論壇一直緊鑼密鼓地在談，他不清楚進度，上海台辦副主任李曉東下週可能應民間邀請來台。

避免衝擊市長選戰

實際負責籌備業務的市府參議兼大陸小組執行秘書饒慶鈺僅以「不便多談」回應。市府發言人劉奕霆說，雙方還沒有進入洽談，所以沒有預定時間表。

由台北與上海兩市輪流主辦的「雙城論壇」，二○一八年依例應在台北舉行，基於不希望論壇受到台灣縣市長選舉影響，日前上海方面傳出初步規劃，提前至五月或六月舉行，然而柯文哲昨受訪時表示，還沒機會與對方談；稍後鄧家基接受電訪，卻稱一直有在談，不過他不清楚進度。

對於外傳雙方已談妥選後再辦，鄧家基重申，現在就是緊鑼密鼓的在談，但就他所知，四月、五月來不及，是不是改成七月、八月，或更之後的時間舉辦，都還要談。至於今年是否仍會出席廈門海峽論壇？鄧家基強調，過往都是對方邀請，若有時間就會親自出席，或依慣例指派代表參加。

鄧家基透露，李曉東下週可能應民間邀請來台，目前沒有聽聞有任何參訪市府計畫。