公投綁大選 中選會已受理14案

2018-04-02

〔記者林良昇／台北報導〕立法院內政委員會今邀中選會主委陳英鈐對「公民投票法」進行專題報告。中選會指出，今年已受理十四起公投提案，其中五案已可徵求連署；而國民黨力推的反核食公投，將於本月底舉行聽證會，勢必成為藍綠攻防焦點。

藍營反核食公投

月底舉行聽證會

公投法修法過後，對於公民投票提案、連署及投票通過門檻均大幅降低，根據中選會送至立院的報告指出，自公投法修正公布迄今，中選會已受理十四起公投提案，包含法律複決五案、立法原則創制七案、重大政策創制二案。

中選會指出，其中有五案已完成戶政機關提案人名冊查對作業，經認定合於公投法規定，通知提案人之領銜人向中選會領取連署人名冊格式，徵求連署；二案刻正由戶政機關進行提案人名冊查對作業；餘七案受理審核中。

據中選會資料，由黃國昌、范雲兩人分別提案關於廢止勞基法修法的公投提案，分別在三月卅一日、三月廿九日被視為已放棄連署，兩黨日前則宣示與勞權公投聯盟合作，放棄兩黨各自提出的公投提案，避免力量分散。

中選會報告也提及，公投案收件後，應於卅日內完成審核；但如有不合規定之虞者，則須辦理聽證；按照中選會目前排定的期程，下一個辦理聽證的是前行政院長陳冲領銜的「負數票公投」聽證會，日期定在四月十日。

另由國民黨主推，國民黨副主席郝龍斌領銜，募集超過一萬八千份連署書的「反核食公投」，也將於四月廿四日舉行聽證會，預計將成為下一波藍綠攻防焦點。