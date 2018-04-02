姚文智：禮讓柯 就是最後一名

2018-04-02

三分天下 「很有機會勝選」

〔記者楊淳卉、沈佩瑤／台北報導〕對於民進黨在台北市長選戰布局，爭取黨內提名的立委姚文智昨表示，只要民進黨提出候選人，台北市形成三分天下局面，民進黨非常可能勝選，一定是第二名起跳，不可能是第三名；如果民進黨禮讓北市長柯文哲，就會是最後一名。

屬民進黨內英派的台灣世代智庫昨發佈最新民調，年底縣市長選舉政黨看好度，民進黨四十五．三％大幅領先國民黨的廿五．二％，支持無黨籍繼續執政則為廿四％。

對此，姚文智樂觀表示，這是「綠色執政，品質保證」的民調。過去民進黨還未執政時，民進黨都能在台北市維持四成選票的實力，現在民進黨全面執政，若三分天下，只要全黨堅定意志，民進黨非常有機會取勝。

被酸外星人 柯：外星人也是人

表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮前天不滿地說，每天民進黨中央的消息，若非不提人，就是要提外星人（指柯文哲），「好像我跟姚文智都不是人」；台北市長柯文哲昨受訪時笑回，「外星人也是人」。

這並非呂秀蓮首次諷柯是外星人，早在二○一四年底，柯文哲有意投入台北市長選戰時，呂秀蓮便曾稱民進黨有這麼多人才，不必再請「外星人」參選。

對於呂秀蓮前天砲口直指黨中央，姚文智昨受訪時也心有戚戚焉，喊出要為市民做牛做馬，並說民進黨若仍舉棋不定，他就要更努力爭取台北市民支持。