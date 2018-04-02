林昶佐選市長？ 柯主動會面探口風

2018-04-02

〔記者楊淳卉、沈佩瑤／台北報導〕時代力量立委林昶佐三月初表示不排除選台北市長，為北市選情投下變數。據悉，北市長柯文哲當時立刻主動找上林私下會面，探詢林參選北市長意向。林昶佐受訪證實兩人確實有會面，但對雙方談話內容，低調表示不便透露。

市府：柯不定期與不同政黨交流市政

北市府發言人劉奕霆昨低調證實，柯文哲近日確實與林昶佐見面，不過柯本就會不定期和不同政黨人士碰面，交流市政議題。

另有不具名市府幕僚透露，柯和林的私交不錯，就算不見面也常會互相傳LINE，但林的立場複雜，不只是選不選北市長這麼簡單，還包含議員選舉、時代力量要不要與綠營合作等政黨之間的競合關係，都要納入討論，因此林也還在考慮中。

林昶佐：對柯表達不滿「兩岸一家親」

由於民進黨尚未確認年底選舉是否繼續與柯合作，林昶佐指出，若民進黨最後決定不與柯合作，「我願意與綠營的人選大家一起談整合」，找出最強的人選拚北市長選戰，「畢竟能夠結合眾人之力團結的人，才能勝選，進入市府為市民服務」。

對於柯是否談及市長與市議員選舉「競合」問題，林昶佐不透露會談內容，僅表示，他向柯表達對「兩岸一家親」論述的不滿，柯試圖解釋，「但他回答的內容，我無法接受。」

林昶佐也說，議員選舉部分，時代力量的態度就是「走自己的路，努力讓議員候選人獲得選民的認同」，不會再用傳統舊思維去找一個市長來當母雞。「至於我要不要選市長，這是思考自己對台北市的願景與承諾，不能與傳統的母雞帶小雞思維綁在一起，這樣不健康。」

民進黨目前有立委姚文智、前副總統呂秀蓮等有意爭取北市長提名，前台南縣長蘇煥智則宣布退出民進黨參選。柯文哲在上月私下拜會總統府資政姚嘉文時，表達無論民進黨是否派人出戰，他都會參選到底。