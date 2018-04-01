港澳辦控分裂國家 戴耀廷：以言入罪

2018-04-01

來台提「人民自決」

〔編譯周虹汶／綜合報導〕三年半前推動「佔領中環」運動的香港大學法律系副教授戴耀廷，三月廿四日應邀來台參加論壇時，力倡「人民自決」，結果遭到港府與中國國務院港澳事務辦公室聯手譴責追究。戴耀廷昨感嘆，一切「已到了以言入罪的地步」，憂心當局立法嚴控「國家安全」的烏雲正朝港人步步進逼。

戴耀廷在上月廿四日的活動強調，中國專制政權終會結束，香港屆時可透過「人民自決」考慮建國一事。此言觸動親中的香港政府和政黨敏感神經，直指戴耀廷身為大學教師，竟稱「香港可以考慮成立獨立國家」，港府「震驚」之餘強烈譴責。

中國國務院港澳事務辦公室昨強調，「香港極少數人勾結外部分裂勢力，公然宣揚所謂香港『獨立建國』等言論，充分暴露了其分裂國家的企圖，嚴重違反國家憲法、香港基本法和香港現行有關法律，是對『一國兩制』底線的挑戰，對此類活動絕不能置若罔聞、縱容姑息。」

不過，戴耀廷前天就透過臉書強調，「本人並不贊同香港獨立，也不會推動『民主自決』的公投，因為在現階段條件並不存在」；昨也再度澄清，他在台灣發表的言論「只是想像未來的一些看法」，與香港當前刑事法律毫不牴觸；卻因香港已被「威權統治」籠罩，而被指為違背「基本法」，「已對普羅市民產生了極大的寒蟬效應」，不利香港言論自由。