黃煌雄掌促轉會 蔡總統：社會普遍認可

2018-04-01

〔記者李欣芳、蘇芳禾、鄭鴻達／綜合報導〕行政院昨公布促進轉型正義委員會委員提名名單，前監委黃煌雄任主委，前陸委會副主委張天欽任副主委，四位兼任委員由中研院台史所所長許雪姬、台大歷史系教授花亦芬、長老教會總會助理總幹事高天惠牧師與司改會常務執委尤伯祥律師出任。

接任主委 黃：探索真相、伸張公義、追求和解

促轉會共有九名委員編制，行政院發言人徐國勇說，三位專任委員還有相關的調任、轉任等事宜待處理，等三位專任委員名單公布後，一併送請立法院行使同意權。

行政院提名黃煌雄擔任促轉會主委，引起不同評價。時代力量立委黃國昌質疑介入「九月政爭」的檢察總長黃世銘沒被彈劾，時任監委的黃煌雄扮演關鍵角色。婉拒出任促轉會委員的台大歷史系教授陳翠蓮也在臉書質疑黃煌雄曾消費蔣渭水、利用台灣史，出賣集體尊嚴換取個人官位。

黃煌雄受訪表示，二週前他曾婉謝邀請，但蔡英文總統告訴他，促轉會不是戰場，而是要探索真相、尋求和解，他經思考後決定接下挑戰，坦言這是「人生的意外」。

黃煌雄說，他和促轉會主委這項職務連結時間很短，因此僅以三句話表明接任後的態度，就是「探索真相、伸張公義、追求和解」。對媒體追問有關黃國昌與陳翠蓮的質疑，黃煌雄則說：「很抱歉，我不接受任何詢問！」

總統蔡英文昨在花蓮受訪表示，黃煌雄是經過多方的徵詢，且社會普遍認為是適當人選，黃煌雄本人資歷很深，歷任過不同的職位，他實事求是、講究真相發掘的精神，社會上很多人對他有很好的評價。總統並說，促轉會四個主要功能中的威權遺緒處理，就是要集結眾人智慧、共識來處理的議題，現在有任何的傾向或是說法都不適合。

徐國勇也強調，黃煌雄堅持台灣立場，藍綠陣營都能接受，是相當適當的主委人選，黃煌雄在黨外時期就從事民主運動，在白色恐怖時期就勇敢地站出來為台灣民主運動奮門。