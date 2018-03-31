財產申報 林佳龍身家近3億

2018-03-31

〔記者施曉光、王峻祺／綜合報導〕監察院昨公布最新一期的廉政專刊，蔡英文總統申報財產總計存款有五千二百多萬元，較上次申報增加二百九十餘萬元；不動產部分則與上次申報資料沒有變化，仍為包括台北市松山區（兩筆）、大安區與新北市永和區等四筆土地，建物部分則包括大安區與永和區共兩筆，都交付信託。

蔡英文、陳建仁存款增加兩百多萬

蔡英文的有價證券總價額四百一十三萬餘元，房屋貸款八百九十三萬餘元，以及投資東道有限公司一百一十萬元，出租給東道有限公司的土地租金債權每月九萬元；蔡還申報「洋蔥炒蛋到小英便當」、「英派：點亮台灣的這一哩路」兩本書著作權。

至於副總統陳建仁夫婦則有存款五百六十五萬餘元，比上期增加二百多萬元；土地部分有四筆、建物六筆，基金受益憑證三十三筆共一千三百二十萬餘元，全數登記在妻子羅鳳蘋名下，另有十筆保單，中鋼股票十五萬餘元交付信託。

在直轄市、縣市長部分，資料顯示身價最高的是台中市長林佳龍與妻子廖婉如共同申報土地兩筆、建物四筆，現金十八萬元，存款高達一億二千七百六十五萬餘元，股票也有一億四千四百二十六萬餘元，另外廖婉如申報兩件珠寶共九萬元，房屋貸款三九六三萬餘元。

負債最高的則是花蓮縣長傅崐萁，債務高達七千九百二十九萬餘元，與立委妻子徐榛蔚共申報土地三筆、建物三筆，存款有四百三十餘萬元，股票二十四筆，價值一百七十六萬餘元，都是徐榛蔚所有。

對於財產申報被形容是「最窮縣長」，傅崐萁召開記者會表示，指自己和妻子還有六筆不動產，光是台北市大安區的土地連同建物，五年前取得價格總額就上億元，資產絕對大於負債，怒嗆「若看不懂財產申報，可以開設幼幼班教導」。