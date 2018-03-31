民眾服務社未改選 內政部警告

2018-03-31

廖了以：我早就卸任 與我無關

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕行政院黨產會今年二月召開民眾服務總社聽證會，調查是否為國民黨的附隨組織，該社「神隱」不派代表出席，理事長廖了以任期屆滿未改選，因違法事實明確，內政部在三月中旬正式祭出警告處分，限期二個月內完成改選。

內政部限期二個月內完成改選

過去擔任民眾服務社理事長的前總統府秘書長廖了以昨日受訪表示，民眾服務社沒有改選與他無關，「那是秘書長要去接的，我早就卸任。」記者欲進一步詢問，廖以「我不予置評，與我無關」回應，連何時卸任理事長，他也不願多談，只說「任何問題我都不再回應。」

內政部合團司籌備處強調，中華民國民眾服務總社未依「人民團體選舉罷免辦法」規定完成第九屆理事、監事改選，爰依據「人民團體法」第五十八條規定，核予警告處分一次，並請該社在文到二個月完成社員名冊審定，及第九屆理監事改選事宜。

據黨產會調查，民眾服務總社歷屆理、監事均由國民黨重要幹部擔任，前國民黨秘書長林豐正、許水德、廖了以等人，都擔任過總社理事長，廖的任期在二○一五年十月屆滿，因國民黨反洪、挺柱內鬥不斷，無暇處理改選才拖延至今。

國民黨考紀會主委魏平政則在聽證會宣稱，「找不到廖了以本人」，社務已停擺多年，聽證會應延後三個月舉行。但內政部調閱開會資料，發現二○一六年該社曾召開理監事會議，通過讓黨秘書長莫天虎、行管會主委邱大展等九人入社，顯示社團有在運作。

內政部合團司籌備處主任陳茂春指出，行政處分已在三月十六日送出，人民團體有違反法令、章程或妨害公益情事者，主管機關得予以警告，並限期令其改善，屆期若未改善，內政部可「撤免其職員」、「廢止許可」、「解散」。