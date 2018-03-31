立委轟救國團大怪獸 17年拿政府標案5.5億

2018-03-31

救國團：是實現青年夢想的召喚獸

〔記者陳鈺馥、楊綿傑／台北報導〕民進黨立委李俊俋等人昨召開記者會揭露，救國團十七年來標到二○七件政府標案，獲利高達五．五億元，本身是社會團體，又設立財團法人基金會，還開設眾多公司營利，長年寄生吸取國家資源，是轉型正義尚未處理的「大怪獸」；救國團則回應，救國團是實現青年夢想的「召喚獸」。

立委批寄生吸取國家資源

李俊俋等人指出，一九五二年中國青年反共救國團成立，為隸屬國防部的政府機關，後來變成受行政院督導的「社會運動機構」公益團體，一九八九年組織登記成社團法人，旗下設立三個財團法人基金會，幼獅文化事業、張老師文化事業兩間股份有限公司，以及嚕啦啦旅行社等五家有限公司。

李俊俋痛批，救國團經過半世紀發展，依附黨國威權體制壯大，開補習班、旅行社、運動中心，「完全是個四不像的大怪獸」，救國團應對外說明每年承接多少政府標案，主管機關內政部要介入整頓。

立委蘇巧慧表示，救國團長年享有「特權」，二○○一年至二○一八年，共標到二○七件政府標案，獲利高達五億五千多萬元，更有法律地位不明、經營手段不明、監督機關不明的三大問題。

立委吳思瑤砲轟，「救國團這一隻巨大寄生蟲」不斷寄生及吸取政府資源，在全台廣設運動中心、青年活動中心，經營五十四家立案補習班，法制面必須優先推動「財團法人法」、「社會團體法」，政府才有辦法嚴格監督「寄生行為」。

立委賴瑞隆質疑，救國團登記社團法人時才五百萬元資產，現在暴增至五十七億元，資產究竟如何累積？救國團一年廿九億元收入中，業務費支出高達十一億元，沒向內政部說明金流。教育部應立刻公告廢止「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，不能再放任救國團以服務青年名義開旅館賺錢。

救國團稱是勞務對價關係

對此，救國團強調依法辦理、為青年服務，救國團絕非政府的「大怪獸」，反而願意做實現青年夢想和正義的「召喚獸」。

救國團發聲明表示，民間與政府合作模式是民主常態，目前財產處置及經費使用，均依「社會團體財務處理辦法」規定，經會計師查核簽證，依法報內政部核備。針對相關補助，「營業不等於營利」，救國團均投入龐大人力、物力，並非憑空獲得，對國家社會有莫大貢獻，性質上具有「勞務對價關係」。