謠言終結站》勞保年金請領延至70歲？勞動部：網路謠言

2018-03-31

網傳內容：網路社群近來流傳「勞保年金請領年齡延後到七十歲」、「勞保年金領到八十歲後會停發年金」、「領年金後再投入工作必須扣減年金」等訊息。

查證結果：勞動部強調，這些都是網路謠言！勞保年金制度在民國九十八年一月一日開辦時，就規定老年年金請領年齡將由六十歲逐步提高到六十五歲，勞保年改案對請領年齡和加保年資條件均未變動。

勞動部表示，老年年金是「活愈久、領愈多」，沒有超過某歲數就停發的規定；領取老年年金後再進入職場工作，不會扣減年金金額，也不會停發年金。