醫療INGO都被改名 立委籲世衛勿向中國屈服

2018-03-31

〔記者彭琬馨／台北報導〕近日屢傳中國透過世界衛生組織（ＷＨＯ）介入與其有正式關係或合作的國際醫療專業非政府組織（ＩＮＧＯ），我國「台灣醫學生聯合會」與「台灣女醫師協會」都是受害者。中華民國醫師公會全國聯合會與立法院國際醫療衛生交流促進會昨發表聯合聲明，呼籲ＷＨＯ勿因中國的壓力，脅迫ＩＮＧＯ更改台灣名稱。

台灣醫學生聯合會去年接獲世界醫學生聯盟通知，在ＷＨＯ要求下，必須將網站上所有關於Taiwan的用語改為Taiwan,China。世界醫學生聯盟為了要維持與ＷＨＯ的正式官方關係，因而接受ＷＨＯ要求，修改所有與台灣醫學生聯合會對外文書及網站所有指涉台灣的字眼。

曾多次參與ＷＨＡ的無任所大使吳運東表示，中國透過施壓ＷＨＯ秘書處，將台灣組織名稱改為「中國一省」（Province of China）或「中國台灣」（Taiwan,China），對台灣所有醫療專業團體都非常困擾；吳運東強調，ＷＨＯ基於醫療專業，不該介入其中團體的互動。

民進黨立委邱泰源表示，中國透過ＷＨＯ秘書處向所有相關ＮＧＯ要求改名，「完全衝擊到世界衛生組織的任務與視野」，呼籲ＷＨＯ應秉持專業，不該被中國或其他任何國家影響。

民進黨立委林靜儀說，中國在國際上打壓台灣非常明顯，一方面宣稱對台灣提出三十一項政策，但其實「在後面已經拿刀捅你」。她對中國這種兩面手法「非常不齒」，呼籲ＷＨＯ勿屈服中國壓力、淪為中國打壓台灣的打手。