講台獨刺激中國？ 賴揆：委員問當然要答

2018-03-31

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院長賴清德曾多次在國民黨立委的逼問下，強調台獨是其主張。國民黨立委賴士葆昨在施政總質詢時，批評賴揆不斷在立院宣示台獨刺激中國，賴揆無奈表示，「所以你們不用問我，你們問我當然要回答。」賴並強調，併吞台灣就是中國的國策，之前以為與中國交往就能改變他們的，現應在習近平稱帝後都看清楚。

目前與梵蒂岡邦交穩定

對於台梵邦交問題，賴士葆指出，梵蒂岡已準備與中國簽署主教任命協議，就是建交前兆。賴揆答覆說，台灣目前與梵蒂岡的邦交穩定，主教任命協議與建交不同，政府一定會盡力維持現有的邦交國。

賴士葆建議，我們就呼籲梵蒂岡不要與台灣斷交，由他們與中國建交；賴揆表示，雙重承認不是政府政策，而且依過去中國經驗，中國都會要求對方與我斷交。

賴士葆認為，美國總統簽署「台灣旅行法」也不能幫助台灣拿到ＷＨＡ的門票；並批評賴揆在國防、外交沒半步，只會罵中國，讓官員起而效尤。

賴揆反駁，併吞台灣、封鎖我外交空間，就是中國的國策，國人不應出現什麼問題都歸責台灣，中國當然有要負責的地方。他對中國的發言都是事實，中國拿飛彈對準台灣也是事實；那些過去以為與中國交往能改變他們的，現在隨著習近平已經稱帝，國際社會都看清了，台灣也要團結一致。

賴士葆建議賴揆退讓一點，像國民黨過去八年講九二共識，也不必老是喊台獨。

賴揆重申，我們也願意談，但中國設下毫無道理的前提，並非我們在刺激他。賴也表示，自己本來就主張台獨，沒刻意刺激中國，「所以你們不用問我，你們問我當然要回答。」