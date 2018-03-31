雙首長或內閣制 王金平：台灣該選擇了

2018-03-31

〔記者曾韋禎／台北報導〕台灣的卸任總統司法纏身、行政院長不斷更換，都是憲政體制的問題？前立法院長王金平認為，為了台灣長治久安，現在是必須檢討要走向「以總統為核心的雙首長制」或「以行政院長為核心的內閣制」的時候。

王金平昨依往例，在施政總質詢的最後一人次發表演說；他指出，前總統陳水扁任內更替了六任行政院長、前總統馬英九也更換了六任、蔡英文總統兩年內更換兩任，十八年來共更換十四人次，平均任期約一年三個月。顯示台灣的政局不穩定、政治不安定。

為長治久安 速確立憲政體制

王接著表示，李登輝、陳水扁、馬英九都在卸任總統後遭到起訴、面對官司訴訟，這是個案的偶然？或體制造成的必然？他認為，這不能排除可能是當前憲政體制下的必然；憲政體制，沒有最好的，只有最適合的。

王金平建議，為了台灣的長治久安，能否在不勞師動眾、不修憲的前提下，有機會確立究竟是走向「以總統為核心的雙首長制」或「以行政院長為核心的內閣制」？此刻該是台灣必須面對、檢討，做出選擇的時候。他坦言，這是會引起爭辯的議題，唯有實事求是，敢於面對問題，才有解決的可能。

對於兩岸關係，王金平認為，「兩岸一家親」可能是當前較可被接受的最大公約數，這與他主張的「認宗愛台、漢魂台魄」，似可打破當前兩岸困局，找到可發展的方向、可實踐的道路。

不過，王金平提醒 ，中國大陸「讓台灣同胞享有國民待遇，分享大陸發展機遇」的「對台兩遇」政策，必然隨著大陸國力的發展，加大力度，「對台兩遇」勢必逐漸取代文攻武嚇。今後兩岸將進入相互吸、拉、推的賽局。

王也認為，民進黨政府既未完全否定九二共識，卻也不願公開接受九二共識。蔡總統公開宣示的兩岸聲明，九二共識、一中都隱然存在其中；與其猶抱琵琶半遮面，何不如講明白，大家不就好辦事了。不但問題能夠獲得解決，困境也就順利突破。