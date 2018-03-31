中科院研發「新紅隼」 盼性能追上拖式2B

2018-03-31

〔記者羅添斌／台北報導〕台美日前簽署拖式二Ｂ反裝甲飛彈採購案，但採不足額方式採購，給予中科院研發性能等同拖式二Ｂ反裝甲飛彈的空間。軍方官員說，中科院將在現役「紅隼」反裝甲火箭彈的基礎上，研發性能可直追美製「標槍」及「拖式二Ｂ」的反裝甲飛彈，目前在多項關鍵技術上已有突破，軍方及中科院均有信心可以達成這項目標。

多項關鍵技術已有突破

軍方官員指出，單兵的肩射式反裝甲武器，目前陸軍仍採用六六火箭彈，海軍陸戰隊則是採用中科院生產的「紅隼」反裝甲火箭彈，這兩種都是可在使用後拋棄，具有輕便、機動效能；射程更遠、殺傷力更強的反裝甲武器則為反裝甲飛彈，由於重量較重，標槍飛彈一般是由兩人一組進行操作，拖式二Ａ及二Ｂ型反裝甲飛彈，則是由機甲車輛或攻擊直升機進行裝載。

射程更遠、穿甲力更強

官員說，由中科院研製的紅隼反裝甲火箭彈，目前已由海軍陸戰隊使用中，除了反裝甲火箭彈之外，中科院也已研製完成「攻堅火箭彈」，可搭配紅隼的發射器使用，攻堅型的紅隼火箭彈系統，最大射程可由現行的四百公尺，拉高到一千二百公尺，穿甲能力也由現行的三百公厘（均質裝甲）提高到四百公厘。

他指出，中科院已在現有紅隼反裝甲火箭彈及攻堅火箭彈的研發基礎上，進一步研製射程更遠、穿甲力更強的反裝甲飛彈系統，並以達到與美製標槍、拖式二Ｂ反裝甲飛彈具有同等級戰力為目標，希望國軍的攻擊直升機以及陸軍機甲車輛，未來都可以改配國造反裝甲飛彈，建立國防自主的能力與能量。