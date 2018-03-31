拖式2B反裝甲飛彈 今年起交貨

2018-03-31

460枚無線導引型 總價38億

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方高層官員昨天透露，台美雙方已在日前簽署拖式二Ｂ（ＲＦ）無線導引型反裝甲飛彈採購案，金額達到台幣三十八億一九四一萬八六四○元，採購數量為四百六十枚。雙方協議飛彈將從今年起逐年逐批次交貨，預計到二○二四年六月底前全數交貨完成。

高層官員說，我國現役的拖式二Ａ型反裝甲飛彈，採取傳統的銅線導引，會受銅線長度距離的限制，加上銅線導引有時會受地形環境干擾，可能有偏離目標的情形出現，影響作戰效能。拖式二Ｂ型採用無線射頻導引模式，射程可達四千五百公尺，美軍自二○一二年起使用。由於射速快，從發射到攻擊完成，時間僅需二十三秒左右，大幅強化反裝甲部隊的接戰及快速反應能力。

可直接攻擊戰車車頂

官員指出，此外，拖式二Ｂ型反裝甲飛彈可自敵方戰甲車上方飛越，並直接從防護力較弱的頂部進行攻擊，具有摧毀、癱瘓敵方戰力的設計，對敵方具有強大的威嚇能力。

官員強調，向美國採購的拖式二Ｂ型反裝甲飛彈在分批運交台灣後，將會優先部署於陸軍本島及外島部隊的反裝甲連，除將運用在地面部隊的反裝甲作戰之外，由於拖式二Ｂ型飛彈的最大射程可達四公里，還可運用在反登陸作戰，攻擊及摧毀敵方的大型氣墊船與兩棲裝甲車、登陸艇。

美方原宣布售台769枚

美方在二○一五年十二月底宣佈多項對台軍售案，其中，為強化台灣的反裝甲戰力，美方宣佈售台七百六十九枚拖式二Ｂ型（ＲＦ）反裝甲飛彈，以及訓練彈與支援系統等。與拖式二Ｂ飛彈相關項目的金額達到二億六千八百萬美元。

高層官員說，針對拖式二Ｂ反裝甲飛彈採購案，在美方宣佈出售後，軍方多次評估，認為現役的拖式二Ａ型飛彈數量還很多，決定採「不足額」方式採購，美方同意出售的數量為七百六十九枚，我方採購四百六十枚，數量不足額，除顧及現有反裝甲飛彈的壽限外，也有激勵中科院的用意，希望中科院可在未來幾年內，研發出性能等同拖式二Ｂ的反裝甲武器系統。

官員說，我國駐美軍事代表團日前已與美國在台協會，正式簽署拖式二Ｂ反裝甲無線導引飛彈的採購案，國防部並在三月二十九日正式公告，簽約金額達到台幣三十八億一九四一萬八六四○元（以美元：台幣／一：三十．六五換算），將從今年起逐年交貨，預定至二○二四年六月底前完成全案。