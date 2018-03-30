國民黨三基金會》林峯正：是不是附隨組織很清楚

2018-03-30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨黨營事業欣裕台公司以九千萬元捐助成立民權、民族、國家發展基金會，黨產會昨針對三個基金會是否為國民黨附隨組織，及不當取得財產是否移轉國有召開第二次聽證會。黨產會主委林峯正表示，財團法人基金會也可以是附隨組織，不會因是獨立法人就不去追查，黨產會依法有權移轉國有。

黨產會：依法有權移轉國有

黨產會調查，前國民黨主席朱立倫二○一五年從欣裕台公司名下，撥款九千萬元捐助成立三個基金會，財產各為三千多萬元，會址設在中央黨部。欣裕台董事長陳樹在調查筆錄提及，捐助成立時，曾與前行管會主委林祐賢「交換意見」，第一屆董事名單由林祐賢「口頭推薦」，再提至董事會處理。

黨產會更在聽證會原音重現朱立倫當年受訪影片，朱表明「就是要做公益的基金，而且都是受到各部會監督，這是黨捐助的基金會，當然由黨務幹部先負責擔任董監事」。

律師：三基金會是獨立法人

黨產會質疑基金會董事與黨職主管高度重疊，員工為國民黨黨工。民族基金會代理律師謝時峰說，就算與國民黨人事重疊，也有四成董事無國民黨職務；民權基金會代理律師鄭雅玲表示，部分董事在國民黨任職，難道在國民黨工作就是附隨組織？基金會適用「民法」及主管機關命解散後，其財產歸地方政府，黨產會根本無權將財產收歸國有。

國家發展基金會代理律師葉慶元主張，欣裕台把財產捐出是讓錢脫離黨和公司掌控，與所謂不當取得財產「南轅北轍」，基金會是獨立法人，更非附隨組織。況且民權基金會董事李福軒雖是國民黨行管會副主委，但他是不支薪黨工，「有支薪和不支薪黨工最大差別，是有支薪黨工必須聽黨的，不支薪的是志工，國民黨沒辦法實質控制李福軒」。

利害關係人國民黨代表考紀會主委魏平政說，中常會、考紀會沒討論過三基金會人事、財務及業務，怎叫國民黨來參加，這是欣裕台捐助，不是國民黨捐助的。

針對三基金會是否有做公益？內政部民政司專委劉立方指出，據基金會申報資料，一年有卅幾萬元孳息，「公益事項完全都沒有進行」，財務支出都用在人事、董事會出席費用，沒辦過任何活動，基金會本金最少須三千萬元，若被收歸國有，財產不足三千萬元，將依法註銷解散。

林峯正會後受訪表示，三基金會是用不當黨產成立的，其業務單純、沒做公益，人事幾為國民黨黨工，「是不是附隨組織非常清楚！」