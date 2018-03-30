涉收賄2800萬 林錫山二審判15年

2018-03-30

〔記者楊國文／台北報導〕立法院前秘書長林錫山被控，自六年前起，藉職權協助網遠科技壟斷立法院約兩億元資訊系統採購案，八度收取網遠科技共兩千八百萬元賄款，林又被查出二．四億多元來源不明財產，一審判林十六年徒刑；高等法院審理後，痛批林「敗壞官箴」，昨改依八個不違背職務收賄罪、財產來源不明等罪判十五年徒刑，賄款兩千八百萬元、該犯罪所得二．四億多元不明財產均應追徵沒收。

法官痛批「敗壞官箴」

林錫山從二○一六年一月起被羈押，至今年二月九日被高院裁定以五千萬元交保，共被押兩年又廿天，交保時戴著口罩，身形明顯消瘦，往日意氣風發神情已不復見；林昨未聆判。

林錫山（五十六歲）出身彰化縣紅派，廿八歲進軍國會，成為當時最年輕立委並再連任兩屆，之後被前立法院長王金平延攬擔任立院秘書長。

一審判決認為，林錫山自二○一二至二○一五年間，利用身為秘書長有權核定資訊處採購案，以借款名義，向網遠老闆李保承收取「回扣」三千九百五十萬元，並有二．三億多元的可疑不明財產，經立院內部人員具名檢舉查獲，重判林十六年。

高院審理時，林錫山雖坦承收賄，但辯稱部份款項是投資款，與李保承供稱都是賄款的說詞不合，加上多位秘密證人證稱林收賄細節，合議庭認定李保承為使公司日後能順利推行採購案，八度交付共兩千八百萬元賄款、並非回扣，涉八個收賄罪，和有多達二．四億多元不明財產，屬犯罪所得。至於林收錢地點，多選在林的立院辦公室旁會議室，還有一次約在北上高鐵車廂內收錢。

針對二．四億多元不明財產，林以「大水庫」理論辯駁稱，此案收賄前，即有將大量現金放辦公室的習慣，金額至少五千萬元以上，不符財產來源不明罪；高院認為，林未提出完整、合理說明，加上林二○一一年財產申報資料並無此現金記載，不予採信，仍以財產來源不明罪判一年徒刑。

此案林錫山表現驚人財力，除已繳回一審認定的三千九百五十萬元賄款、繳交保金五千萬元外，還提供二．一億元的現金、不動產擔保，供日後追徵擔保，欲取信法院他不會逃亡。