小英4.17首度訪非 直飛史瓦濟蘭

2018-03-30

全程五天 將出席史國國王恩史瓦帝三世五十大壽

〔記者蘇永耀／台北報導〕今年是台灣與非洲邦交國史瓦濟蘭建交五十週年，外交部長吳釗燮昨日在總統府宣布，總統蔡英文將於四月十七日至二十一日率團訪問史瓦濟蘭，這是蔡總統上任後首度出訪非洲，出訪主軸為「同心永固」，取「兩國同心，邦誼永固」之意。吳並說，將搭乘專機直飛史國訪問，不會過境其他國家。

未過境也不訪布吉納法索

今年除了是台、史建交五十週年，也是史國獨立五十週年，還是史國國王恩史瓦帝三世的五十歲生日，蔡總統出訪的時間點，將適逢恩史瓦帝三世舉行生日慶典活動，蔡總統親自前往慶生，也顯示兩國關係緊密。

吳釗燮指出，總統此次率團專程訪問史國，除了答謝恩史瓦帝三世的熱誠邀請，也是為了增進相互了解，強化雙邊的友好關係，並實地了解兩國各項合作計畫的執行情況。

吳釗燮說，這是總統上任以來，第一次率團出訪非洲，全程五天，在史國停留四天三夜。訪問團全程將搭乘專機，成員包括國安會、外交部以及參與台史合作計畫的相關官員、立委、企業代表及媒體等。

吳釗燮說，史瓦濟蘭一九六八年獨立之後便和我國建交，到今年剛好滿五十年，恩史瓦帝三世已訪問我國十六次，目前我國主要協助史國執行醫療、農技、技職訓練等合作計畫。

總統此行除了參與各項慶典行程外，將參訪台灣醫療團協助的政府醫院，以及訪視國合會在史國推動的技職教育、職業訓練及農業合作等計畫執行情形，還會和我國在南部非洲的企業代表座談，了解我國企業目前在非洲的投資經營狀況，並與旅居南非的僑民及台商餐敘，宣慰僑胞。

至於非洲另一個邦交國家布吉納法索，最後未納入出訪行程，吳釗燮解釋，因為布國總統在那段時間有其他重要行程，包括高峰會議，因此在時間上不克接待，但雙方將擇期互訪，兩國關係也非常穩固。至於布吉納法索一度發生恐攻事件，吳說，近日情勢已平息。