慶富自稱首艘獵雷艦下水 立委要他還錢

2018-03-30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部去年底和慶富造船解除獵雷艦採購案合約，但慶富至今仍動作頻頻，昨日發布新聞稿稱，首艘在義大利打造的獵雷艦船身，已在三月廿八日下水，並再度反駁國防部聲稱「慶富無法履約」之說法。海軍對此表示「不予評論」。

黃國昌：搞個船殼就想繼續騙 國防部不評論

時代力量立委黃國昌昨在臉書批評，「慶富搞了個船殼出來就想繼續騙，當大家是傻了嗎？」「陳慶男，趕快賠錢，準備去坐牢啦！」也請行政院不要再包庇，上百億元的損失，到底哪些人要負責、如何求償，請給全民一個清楚的交代。

據悉，軍方已作好相關訴訟準備，計畫在今年上半年提出招標流程、建軍計畫等相關報告，目前也尚無續建獵雷艦的打算。

慶富造船承攬獵雷艦案，因涉嫌向官股銀行詐貸，履約時亦數度未達軍方要求，國軍去年底和慶富解約，亦打算日後向慶富求償，同時通報慶富為不良廠商，慶富在義大利打造的首艘艦，國軍亦無接收意願，前國防部長馮世寬更曾在立法院嚴詞痛批，慶富董事長陳慶男父子應向全民「下跪道歉」。

不過，慶富造船昨日再出招，透過新聞稿指出，首艘獵雷艦船體已在今年三月廿八日十時卅分下水，國軍去年以慶富有破產，或其他重大情事無法履約為由，函告慶富解約，但國軍單方面解約後，慶富仍認為合約有效，並依建造計畫繼續履約，打破軍方稱慶富「無法繼續履約」的說法。

慶富也稱，慶富得標獵雷艦案後，不斷支出成本造艦，在國防部函告解約前，未得到任何利益，還指控「國防部解約究竟為哪樁？說穿了，不過是卸責而已。」未來也將向行政院公共工程委員會申請調解，期盼主事者能體察實況，考量台灣所處的國際環境，爭取歐、美盟友對我國防建設之鼎力支持，及國人對強化國防建設、國艦國造的殷期。