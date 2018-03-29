搶救少子化 軍公教津貼擬「厚生簡葬」

2018-03-29

調降喪葬補助 轉做提高生育補助經費來源

〔記者李欣芳、林曉雲／台北報導〕為搶救少子化，且基於「厚生簡葬」的思考，行政院人事行政總處今將邀集各機關及地方政府代表，研商修訂「全國軍公教員工待遇支給要點」，擬應民進黨立委的要求，調降軍公教的喪葬補助，轉做為提高生育補助的經費來源。目前傳出，人事總處研議的方案是將現行公教人員生育補助兩個月的本俸，提高○．五個月，喪葬補助則擬由平均的十九萬元砍半。

知情官員表示，之所以要提高軍公教的生育補助，與政府要搶救少子化有關。人事總處則表示，目前人事總處只是初步研擬方案，還待今天邀集各機關代表進行廣泛徵詢，民進黨立委鄭運鵬建議「厚生簡葬」，認為可提高生育補助、降低喪葬補助，人事總處認為可以研究看看。

全教總不滿未先協商

不過，全國教師工會總聯合會昨召開記者會，理事長張旭政表示，軍公教喪葬補助現行為十九萬元，人事行政總處研修將喪葬補助砍半，用於增加生育補助，卻完全不與公教團體協商，全教總表達強烈不滿。

張旭政強調，全教總完全支持政府增加軍公教的生育補助，但不應用砍喪葬補助的方式來做為財源。

人事總處官員回應表示，人事總處邀集會商的對象是各機關包括教育部等代表，至於全教總是民間團體，若有意見，可向教育部反映。

根據人事行政總處的統計，去年在公務體系就職的婦女，平均一生中只生育一．一八個小孩，平均生育年齡高達卅四．六九歲，比全國平均值卅二歲還高；其中又以教育人員卅五．三一歲最高，公教人員有晚生、不敢生等現象。

如今政府擬提高生育補助，引發外界關注。對於傳出人事總處打算就現行公教人員生育補助兩個月的本俸，提高○．五個月，人事總處表示，由於目前正在研擬階段，還未正式敲定，因此人事總處尚不便對外說明。