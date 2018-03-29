救國團慶祝青年節 發文官方要錢

2018-03-29

〔記者陳鈺馥、楊綿傑／台北報導〕救國團要慶祝青年節，竟發文向官方討錢！今天是三二九青年節，救國團去年自行籌組「中華民國各屆慶祝一○七年青年節籌備委員會」，卻在開會通知上告知內政部、教育部青年發展署等八個單位，活動經費「共同籌措分擔」；立委批，救國團當現在是戒嚴時代，一張公文就要政府配合補助。救國團回應，公文中寫明為「擬請」共同籌措分擔，各部會是否同意援例補助，仍需各部會自行裁量，並非一張公文，政府就會配合補助。

據調查，去年十月十八日，中國青年救國團總團部寄發開會通知單，給內政部、教育部青發署、國防部、法務部、外交部、台灣電力公司、警政署、消防署八個公家機關。

公文載明，開會事由為「中華民國各屆慶祝一○七年青年節輔導委員會議」，開會地點在救國團總部、主持人為救國團主任葛永光，並請各部會派代表出席會議；公文附件「會議流程配當表」敘明，「一○七年青年節活動所需經費，擬請各輔導委員單位共同分擔」。

救國團：是否補助 各部會自行裁量

據了解，當天會議僅國防部、警政署及台電公司派人參加，其他五個部會未派人出席，更未推舉救國團當召委，警政署、台電則未依救國團要求，給予相關經費補助；去年十一月二日，救國團逕自發文各大專軍警院校，謊稱該會係由總統府、行政院、內政部等相關單位所組成。

內政部合作及人民團體司籌備處副主任陳佳容表示，救國團未經官方同意，將內政部及其他官署「私自掛名」，已發文糾正，並要求改善。

民進黨立委賴瑞隆批評，救國團不知今夕是何夕，公文內容非常離譜！救國團還當現在是蔣經國威權時代，直接發文給行政部門召集開會，要官方分擔補助活動經費，根本不符「預算法」規定，而這種黨國的附隨組織，沒公信力能遴選全國優秀青年，教育部應禁止詐騙行為危害校園。

救國團說明，函文邀請各部會共同參與辦理青年節活動，除盼准予安排接待青年代表前往拜會致敬外，並希望在活動經費上能惠予補助；公文寫明為「擬請」共同籌措分擔，然而，除了青發署已補助的三萬元之外，截至昨日青年節菁英會活動於劍潭正式展開，均未有任何其他部會給予補助。所稱擬請，係指希望、建議之意，為民間團體之通常用語，並無不當。