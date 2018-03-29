選情觀測站》鄭文燦藍綠評價高 陳學聖最艱難任務

2018-03-29

記者謝武雄／特稿

國民黨桃園市長初選民調結果出爐，由立委陳學聖出線挑戰民進黨尋求連任的鄭文燦。由於前桃園縣長吳志揚評價鄭文燦，曾說「國民黨無人能望其項背」，不管這是稱讚還是反諷，在在說明了年底這場選戰，對陳學聖而言將是艱難的挑戰。

鄭文燦就任市長三年多來，每天行程滿檔、就像「拚選舉」，加上身段柔軟，民眾滿意度衝到七十五％，讓各界看好連任。事實上，鄭文燦積極參與地方大小事，不但能一一喊出全市四九五名里長的名字，還被戲稱把市長當成里長做，就因如此，許多原本支持國民黨的樁腳陸續被他收編；桃園市非法定福利支出達到每人三千元，比台北市的二七四○元還多，桃園市福利超過台北市，福利政策也將是鄭文燦連任的最佳助選員。

鄭文燦的拚勁也是尋求連任的厚實本錢，他一天跑十幾個行程，讓隨行人員都大喊吃不消，上任三年多，已有多名隨扈、行程秘書請辭；而他身段柔軟更是有目共睹，桃園市議會雖藍大於綠，但每年度預算僅被刪除二至三％，儘管黨派不同，不少藍營議員提到鄭文燦，也會豎起大拇指說「讚」；有地方人士就說，鄭文燦在桃園已跨越藍綠、族群藩籬，這是他爭取連任的最大本錢。

陳學聖被視為國民黨內的改革派，常上政論節目的他，具有全國性知名度，這是他逆境求勝的基本優勢。然而，陳學聖長期以來服務的區域只在中壢區，在僅剩的八個月時間內，如何將人氣跨到桃園另十二區，並有效激催出過去藍營支持者的選票，讓桃園藍大於綠的基本盤再現，正考驗著國民黨及陳學聖的整合能力。

目前許多民調估計鄭文燦得票約可贏對手廿％，這與三年多前市長選舉前的民調情況恰好相反，但這是國民黨尚未整合的數據。隨著陳學聖出線後，如能搭配市議員、里長選舉讓聲勢逐漸加溫，加上民進黨執政包袱的大環境因素，陳學聖未必沒有機會代表國民黨光復桃園。