國民黨桃市長初選 陳學聖勝出 楊麗環質疑

2018-03-29

楊批離譜：明明我三家都贏

〔記者陳昀、施曉光／綜合報導〕國民黨桃園市黨部昨公布桃園市長初選民調結果，由立委陳學聖勝出，將獲提名挑戰民進黨現任市長鄭文燦。陳學聖的平均支持率為卅五．六八九％，其次為桃園市議員魯明哲卅三．○六七％、前立委楊麗環卅一．二四五％。楊麗環得知自己在三家民調都墊底，氣得痛批初選結果離譜，「明明我三家都贏！」要求重做民調。

國民黨組發會主委李哲華回應表示，桃市黨部辦理初選民調的執行過程相當嚴謹，楊麗環不能因成績不如己意，就質疑民調執行不公，楊的抗議理由「莫名其妙」。過去三天民調執行過程中，楊都有派觀察員到場監看，如果過程有問題，應當場提出異議，但事實上並沒有。桃市黨部強調，初選民調絕對公平、公正，若參選人有疑慮，必須提出確切事證。

陳學聖表示，三家民調公司都具有相當公信力，「作假」是很嚴重的指控，若有人能提出民調被動手腳的具體事證，他認為重做無妨，但國民黨已沒有分裂本錢。

桃園市黨部依三名初選參選人指定，委託艾普羅、世新大學、ＴＶＢＳ民調三家公司，於廿五至廿七日晚間進行電話民調。三家公司的民調結果，楊麗環均為第三名。

市黨部：有疑慮應提出事證

不過，楊麗環說，據她派員監聽民調過程後評估，有兩家民調公司從頭到尾都是她領先，另一家也是平手；況且她拜票時，民眾對她十分肯定，這一切都和黨部公布的民調結果差距太大，她絕對不相信這樣的民調結果，要求黨部重做民調，語畢隨即離去。

離開後十五分鐘，楊麗環突然又回到記者會現場並要求發言，她質疑，三天的民調完成後，一片光碟留在民調公司、另一片給市黨部，但市黨部並未在民調完成當天立即將資料給候選人，如此黨部想要讓誰當選、要竄改都很容易。

桃園市黨部對此表示，民調進行時，同時有五十線進行通話，觀察員不太可能透過監聽預判初選結果，且民調完成後還得過濾有效樣本並進行統計，才會於昨天上午公布結果；黨部是按往例留存光碟，且有每名初選參選人指派的觀察員簽名封印，並未拆封且無從作假，若參選人對結果有意見，須提出明確事證才能重做民調。

魯明哲排第二：尊重結果

市黨部宣布結果後，魯明哲大方與陳學聖擁抱、握手，他認為這是一次公平的民調，尊重結果。

陳學聖表示，這是艱難挑戰的開始，他會盡最大努力整合與團結國民黨，要找回國民黨失落的民意。他下一步將拜會黨內議員、里長，凝聚團結，也會盡力爭取楊麗環支持。