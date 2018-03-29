首次獲准探視李明哲 李凈瑜探夫30分鐘

2018-03-29

〔記者朱沛雄、鍾麗華／綜合報導〕台灣非政府組織工作者李明哲去年被中國法院依「顛覆國家政權罪」判處五年刑期，李明哲的妻子李凈瑜前天首次獲准探視，李凈瑜昨日下午自中國長沙搭機返回台灣。對於探視情形，李凈瑜表示，李明哲的健康狀況、外觀看起來還好，但發言、通訊權遭剝奪，她已經向中方提出下個月的探視申請。

李凈瑜昨天下午搭機返抵桃園機場，並在第二航廈召開記者會表示，李明哲向她表達對閱讀的渴求，希望能收到書。她指出，李明哲在看守所期間，自己寄了十一本書給他，但只收到兩本，仍會繼續寄書給他，因為「對政治良心犯而言，只有閱讀，才是使其心志不被抹滅的唯一方法」。

李凈瑜表示，與李明哲隔著玻璃說了三十分鐘電話。李明哲在獄中被分配到帽子工廠勞動，每天早上七時工作到下午五時，因此沒時間寫信；李明哲也感謝國際及台灣各界對他的聲援。

尚未離開赤山監獄時，李凈瑜就向中方申請四月二十七日再度探視，獄方回應將呈報長官審核。她也期望海陸二會可協助家屬，保障探視、接見、通信、寄書的基本權益。

海基會則表示，未來仍會持續積極促請陸方提供家屬探視便利，並提供必要的諮詢與協助。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎指出，三月二十九日是中國在聯合國「普遍定期審查（UPR）」報告繳交的截止日期，台灣的NGO連同國際的人權組織，都會針對李明哲事件繳交報告給聯合國。