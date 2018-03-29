地下主教又「被失蹤」 梵中關係埋新疑慮

2018-03-29

〔編譯周虹汶／綜合報導〕梵諦岡與中國廿七日傳出已排定本週於教廷密談主教任命協議細節，但羅馬天主教宗任命的福建省閩東教區主教郭希錦，廿六日又傳出「被失蹤」消息，為進展中的梵中關係埋下最新疑慮。匿名消息人士透露，郭希錦遭警方拘留一天後已經獲釋。

郭希錦遭警拘留一天

亞洲最大天主教新聞機構「天主教亞洲通訊社」中文網廿八日報導，五十九歲的郭希錦廿六日接獲中國國家宗教事務局致電約談，一去就是兩小時；晚間七點，他返回教區收拾行李，十時連同協助教區文書工作的神父又被一起帶走，隔天才獲釋。

郭希錦對這種手法並不陌生，他去年四月復活節前就曾被騙去「學習班」洗腦廿天，以致未能如願舉行其首台聖油彌撒。眼看今年復活節將屆，由於他拒絕與被逐出羅馬天主教會的同教區「絕罰」主教詹思祿共同主持祭禮，才被叫去「提前商量可能」，只能說「當局這次做法較以往文明」。

教廷目前態度不明。浙江省溫州教區主教邵祝敏去年五月也曾「被失蹤」一個月，梵諦岡當時鄭重發表聲明，強調「此類情況不利於相互理解的步伐」。

國際組織批中玩花招

近幾個月盛傳教廷正勸說郭希錦降格擔任輔理主教或助理主教，以便安排中國天主教愛國會任命的同教區主教詹思祿接位。

不過，國際非營利組織「對華援助協會」創辦人暨現任會長傅希秋廿七日直指，梵中正在談判的主教任命協議雖表面上滿足教宗「最終任命權」，骨子裡卻根本「被中國共產黨的提名權綁架」，全是「花招」。