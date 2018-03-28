賴揆：軍公教年改71上路 計畫不變

2018-03-28

〔記者蘇芳禾、鄭鴻達、邱燕玲、涂鉅旻／台北報導〕執政黨前天對軍人年改草案達成初步共識，但部分立委主張軍人年改案與公教年改案實施期程脫鉤，不必急於七月一日實施，行政院長賴清德昨在立法院受訪表示，行政院立場是希望七月一日一起實施，計畫目前沒改變。

執政黨前天對軍人年改草案達成初步共識，決定服役二十年起支俸率五十五％、年增二％、年資採計上限三十五年等共識，以優先照顧中低階軍士官為原則。

國民黨團昨在立法院程序委員會提案，要求本會期暫緩軍人年改案，經表決，不敵民進黨立委多數，提案被否決。

國民黨團提暫緩 程委會否決

國民黨立委曾銘宗指出，當初民進黨主張軍、公、教、勞年改一起實施，現公教已過，民進黨又無意推動勞保年改，他們要求民進黨兌現承諾，全部同時推動。此外，執政黨現對軍人年改未做好溝通，募兵又募不到，應先做好相關配套，所以他們主張暫緩軍人年改案。

全國軍公教警消權益保護協會、台灣退伍軍人權益保障協會等民間團體，昨天也在立法院召開記者會，呼籲政府應立即停止年金改革惡法的實施。

全國軍公教警消權益保護協會理事長林煌表示，政府假年改之名改革軍公教退休金，是變相的財產剝奪，要求蔡政府暫緩實施公教年改，軍公教年改應要尋求最大公約數，等充分討論後再實行。