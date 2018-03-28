海洋委員會 黃煌煇任主委

2018-03-28

〔記者鄒景雯、羅添斌／台北報導〕行政院組織改造規劃新設「海洋委員會」，四月將在高雄成立，針對首任主委人選，府院經過共商，確定由飛安會主委、前成大校長黃煌煇出任，現任海巡署長李仲威則為副主委並兼任海巡署長。

府院共商敲定人選

行政院新設海洋委員會，為政府的二級機關，海委會下設海巡署、海洋保育署及海洋研究院等單位；為配合蔡政府政策，海洋委員會將是第一個設在高雄的中央政府部會級機關，在四月正式成立後，海委會會本部及海洋保育署、海洋研究院都將進駐高雄，海巡署本部則會留在台北現址辦公。

黃煌煇是知名水利及海洋工程學者，曾任成功大學校長，他於二○一五年十二月接任飛安會主委至今。他長期關注海洋事務，曾公開呼籲政府儘速成立海洋部或海洋事務委員會，對外正式宣示經濟海域主權，並與鄰近國家進行官方協商，以實質保護海洋經濟資源。

政院相關人士表示，政院原訂今天發布促轉會主委及委員提名人選，以及成立日期，但因公文流程所致，將延到週六上午再行宣布，不排除屆時會同步公布海洋委員會主委及成立日期等相關訊息。

政院人士指出，海巡署今年起將執行新型海巡艦的建造工作，以及籌獲海巡無人機、紅外線熱顯像儀等重要系統採購案，這些重大計畫都是由現任海巡署長李仲威策劃，因此，未來由李仲威轉任海委會副主委兼海巡署長，將有助於相關計畫的順利推動及執行。