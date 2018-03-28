首任促轉會主委 內定黃煌雄

2018-03-28

〔記者彭琬馨、鍾麗華／台北報導〕前監委黃煌雄將出任行政院促進轉型正義委員會主任委員，行政院長賴清德昨在立法院答覆時代力量立委林昶佐質詢時證實此事，並表示相關人事案預計月底前送到立法院，他也呼籲立委支持促轉會人事案。黃煌雄昨受訪時僅低調表示「有被諮詢」，其他則不願多談。

歷任三朝監委 受藍綠肯定

黃見證整個台灣民主化過程，曾被國民黨籍的前總統李登輝、馬英九提名擔任監委，陳水扁執政時也提名黃續任監委，黃被認為是台灣少數同受藍綠肯定的人選。

黃煌雄自台大政治所畢業後，致力於台灣近代民族運動史研究，並撰寫《蔣渭水傳》。在立委任內，曾就二二八事件多次提出質詢，並努力推動讓台灣史走上學術殿堂，在立院總質詢談超過十萬字的台灣民主運動。

黃煌雄投入清查國民黨黨產工作二十餘年，「黨產像『魔戒』」正是他所創的形容。他擔任立委時，也曾提出「政黨財產管理條例草案」，是第一個關於不當黨產的法案，可惜當時並未通過。

曾任第三、四屆監委的黃煌雄，自二○○○年立案調查國民黨黨產問題，歷時十四年六個月調查，蒐集的黨產卷宗共一六三卷，堆起來約有四九○公分高，是監察院檔案室有史以來歸檔卷宗最多的調查案。黨產會成立時，一度傳出他將接任主委。

國民黨主席吳敦義曾表示，黃煌雄雖曾是民進黨籍，但他在任內花費許多時間與精力調查國民黨黨產，黨產處理工作由他負責，或許公信力較高，爭議也會較低。