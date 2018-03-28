戰新北有譜？ 蘇、游同聲尊重黨決定

2018-03-28

洪耀福：四月下旬啟動提名作業

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團昨天舉行幹部交接，下屆新北市長的熱門人選，包括前行政院長蘇貞昌、游錫堃及立委吳秉叡都到場；蘇貞昌、游錫堃被問到是否願意接受黨中央徵召，兩人都沒有把話說死，都表示「尊重黨中央的決定」。吳秉叡則說，會努力到最後一刻。

吳秉叡：會努力到最後一刻

民進黨秘書長洪耀福昨天也出席。他表示，等國民黨人選在四月六日公布之後，民進黨新北市長提名預計在四月下旬啟動。

被問及黨內有意徵召天王一事，蘇貞昌回應，相信黨中央會有全盤規劃，大家應該對黨中央有信心，最後會有最好的安排，他也會尊重黨中央的決定。他表示，很支持吳秉叡參選，吳也很認真在跑，雖然大家不看好，但吳仍然很努力，況且國民黨也還沒有提名人選，大家不用這麼急。

有別於蘇貞昌等人搭車抵達新北市議會，游錫堃昨獨自搭乘捷運再步行到場，多位正國會的市議員、日前表態挺游的英系立委羅致政等人立即上前迎接，一群人簇擁著游合影，「拱游」氣氛熱絡，頗有母雞帶小雞的聲勢。

議會黨團幹部交接 「拱游」氣氛熱

游錫堃也被問到是否願意接受徵召再戰新北？他一連說了七次「不忮不求」，表示最近悠遊山林、完成單車環台、一日北高；他最後在記者追問下「鬆口」說，黨中央有權決定徵召人選，任何黨員都要尊重黨中央，他也不例外。

吳秉叡說，民進黨是有制度的政黨，一切按照程序與制度來做，最後由黨中央推派最有戰力的人，他會努力到最後一刻，最後做決定的是新北市民。