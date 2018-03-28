林姿妙社團補助跨鄉鎮 陳金德要查

2018-03-28

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國民黨提名羅東鎮長林姿妙參選宜蘭縣長，宜蘭縣代理縣長陳金德昨質疑羅東鎮公所預算使用方式「異常」。他說，聽聞羅東鎮公所補助社團經費到其他鄉鎮去，而且都是林姿妙直接答應或承諾補助，是否違反預算編列宗旨？他要求縣府主計處詳查。羅東鎮公所回應，補助案完全依法辦理，行之有年，不應該為政治炒作。

羅東鎮公所：政治炒作

據了解，林姿妙補助的社團相當多，例如社團法人宜蘭縣頭城鎮中元祭典協會補助廿萬元、太極氣功十八式縣內部分分會也給予補助，最多給到七萬元；冬山鄉柯林社區發展協會也拿過，各鄉鎮義警民防也多「統統有獎」，各獲得三萬元到七萬元不等。

陳金德指出，坊間一直在流傳羅東鎮公所預算使用有異常，除了自己鎮內社團，還能補助其他鄉鎮公所社團經費，這些都未經程序，都是由鎮長林姿妙直接答應或承諾補助，這樣的預算使用不合常理。

陳金德表示，預算使用受到相關法令規定，他要求縣府參議呂莉莉與主計處深入了解，是否違反預算法？有沒有違反羅東鎮代表會通過的預算案？有無違背當初預算目的和內容？是否善盡管理人的責任？並請主計處要求改善。

陳金德昨將砲火指向國民黨提名的縣長候選人林姿妙，有人認為，民進黨已完成整合，陳金德啟動「輔選列車」，輔選民進黨提名的縣長候選人陳歐珀；另一說是，陳金德要將陳歐珀邊緣化，希望在大選前「取而代之」。對此，陳金德說，他完全就事論事，絕對跟選舉無關，否則縣府就違反行政中立。

羅東鎮公所昨發表聲明，指鎮公所的補助案是根據「宜蘭縣羅東鎮公所對各機關團體補助及捐助執行要點」，現任農委會主委林聰賢擔任羅東鎮長時，也依此法規施行相關措施，公所依法行政行之有年，不知縣府疑問何在？

鎮公所表示，宜蘭縣其他鄉鎮市也採取同樣補助方法，縣長只針對羅東鎮實在匪夷所思，這是正常的例行事務，不應為政治立場做政治炒作。