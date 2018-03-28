柯拆公投盟帳棚 蘇煥智批雙重標準

2018-03-28

〔記者陳曉宜、蕭婷方、郭安家、鍾泓良、周彥妤、林良昇／台北報導〕台北市長柯文哲日前指示拆除公投盟帳棚，昨更公開表示要終止「政治路霸」現象。宣布參選北市長的前立委蘇煥智表示，柯文哲在處理統獨議題的衝突事件有「差別待遇」，這是「基本國安警訊」；台灣國辦公室創辦人王獻極昨痛批柯選前「墨綠」，選後「全紅」，朝市府怒擲「紅鞋」及「發球（Fxxk you）」。

八百壯士嗆：有種拆拆看

對於台北市政府昨發文，要求立法院外的八百壯士帳棚限期改善否則強制拆除，八百壯士昨日輪值會長鄭敬崴受訪表示，都發局確實有派一個承辦人把公文「丟」在現場，說可以補手續，但公文卻是當實質違建、即報即拆，他嗆說，「市政府有種派人來拆拆看，我們保證會有動作！」

蘇煥智指出，北市府日前拆除獨派棚帳後，北市萬華警分局隔天又指西門町台獨大旗隊行為違法，但其他團體有問題卻沒處理，北市的作法「有歧視性的問題」、可能有雙重標準，代表整個警察的中立性出狀況，「這是一個基本的國安警訊，不是一個市政問題」。

台灣國擲紅鞋、發球抗議

曾向前總統馬英九丟鞋的王獻極昨上午率眾前往北市府抗議。王獻極表示，柯文哲選前稱自己是「墨綠」，但選上後，不但「忘了白色」，政治光譜宛如變色龍，逐漸轉為淺綠、無綠、淺藍、深藍、淺紅和深紅，去年講出「兩岸一家親」，已然轉為「全紅」。

八百壯士輪值會長鄭敬崴昨受訪指出，都發局一個承辦人昨日到帳棚現場「丟」公文，口頭說可以補手續，但實際公文內容卻不准補手續。他表示，如果北市府硬幹，萬一抗爭流血，就是政府造成的。