終止政治路霸 柯P訂4原則

2018-03-28

〔記者黃建豪、鍾泓良／台北報導〕台北市政府日前強力拆除「公投護台灣聯盟」帳棚，市長柯文哲昨在市政會議後宣布，過去因行政怠惰，造成「政治路霸」長期占用馬路、人行道等公共空間亂象必須終止。他提出四項處理原則，包括路權申請結束後，棚架就得拆除；協調在立法院周邊設陳情專區；陳抗脫離申請動線，就蒐證告發；就西門町周邊陳抗，訂審議規則，避免團體長期占用。

發文八百壯士 不改善就強拆

北市府昨也對長期駐守在立法院外的「八百壯士」發文，指該團體帳棚違反「建築法」，要求限期改善，否則將強拆。對於何時將進場拆除，台北市建管處態度保守，未明確回應。

柯文哲強調，台灣是一個民主自由的國家，但自由以不侵犯他人的自由為範圍，因此台灣也必須是一個法治國家。市府前天召開專案會議後，認定馬路跟人行道是公共財，不管藍、綠、統、獨各種社運團體，都不能長期占用影響市民生活，過去幾年因法律規定漏洞和北市府本身行政怠惰而造成的亂象，必須終止。

四項原則包括：第一，在道路上申請臨時棚架，若超過核定的路權期限，目前仍給予三天的自行拆除時間，柯認為這項規定不合理，下令研擬修正相關規定，未來臨時建物搭建期限必須小於路權期限，超過時限未自行拆除，就會由北市府進場強制拆除，包括所有陳抗團體長期違法搭建的棚架，法令一體適用。

第二，立法院周邊常有陳抗，陳抗團體會有長期占領行為，影響鄰近住戶與商家，將找副市長鄧家基拜訪立法院，討論於立法院周圍劃設陳情抗議專區，而非放任不管。

第三，陳抗團體申請路權遊行期間，如果偏離路線，在沒申請核准的路段，隨意占領道路影響交通，北市府就會拍照蒐證，依法告發。

第四，針對西門町周邊的政治團體長期陳抗，要求新工處與警察局重擬路權審議規則，避免政治團體長期占用，並要求所有政治團體須依法申請集會遊行，如未申請而占用場地，不論統獨立場，均依法究辦。

建管處說明，「八百壯士」先前有申請中山南路東側路權，帳棚也有向建管處報備，然而已於三月廿三日到期，依法應在三天內拆除完畢，還原場地才可再申請臨時建築，不能未拆除前就接續。