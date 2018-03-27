爭取參與ＷＨＡ「可借力使力施壓世衛」

2018-03-27

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣推動有意義參與世衛大會（ＷＨＡ），在中國封殺下，今年恐再度無法獲邀。前外交部政次高英茂分析，今年國際情勢對我較有利，我方應「借力使力」，促成美日歐等國支持台灣的氛圍，「ＷＨＯ才會感受到政治壓力」。

高英茂：促成美、日、歐挺台氛圍

高英茂說，今年國際情勢的確對台灣比較有利，特別是美國新任白宮國安顧問波頓友台立場明確，又擔任戰略性職務，能在政策實行方面下指導棋，只要波頓和川普關係繼續維持，對台灣強化合作相當有助益。

除了美國外，高英茂說，我方應「借力使力」，努力促成日本與歐洲的國會表態，形成支持台灣的氛圍，「ＷＨＯ才會感受到政治壓力」；並爭取國際媒體曝光，讓世界了解台灣參與的正當性，「現在就要開始推」。

美中競逐 我應有推案戰略

高英茂建議政府應有一套推案戰略，除了爭取國際支持，當美國支援力道增強時，中國的反彈力道也會增強，因此，如何在美中競逐時，和中國互動、談判，「扮演正面的棋子」至關重要。高英茂強調，不能只在開會那幾天公開活動或抗議，應將「台灣若成為醫療缺口，對世界都不利」表達出來，提高正當性。

高英茂說，國際政治有現實主義和理想主義兩途徑，爭取國際支持是較溫和務實的第一步，盼獲正面回應，但若國際社會反應冷淡，可能就要採取更激烈的方式，訴諸基本價值，「理想話語也要說出來」；做法上例如在大會要求投票，「但這背後也一定要有大國支持」。

前衛生署駐日內瓦代表、監委張武修則著重醫衛專業的參與和建構，他比喻國際場域是個藍海，參與方式很多，參與ＷＨＡ的最終目標是保護國人健康，應避免只做「政治的努力」，須持續提升國際醫衛專業合作的可能性，推動「醫療民眾外交」。

他舉例，應多鼓勵我國醫療院所拓展海外，也參與國際活動，包括技術團、醫藥專業國際組織與產業合作，因醫療無國界，醫療人員更是「全世界都歡迎的」。