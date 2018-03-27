馬版也砍已退者 蔡版樓地板有保障

2018-03-27

〔記者曾韋禎／台北報導〕蔡政府軍人年改方案出現具體共識，雖已朝降低已退人員衝擊之方向，但仍可能引發強烈反彈。民進黨立委拿出馬政府時期的軍人年改草案指出，無論誰執政，均非已退者一毛不砍，盼能回到制度本身理性討論。

馬版22萬人受影響 蔡版6萬人

馬政府在二○一三年一月底提出軍人年改草案，主要的改革方向為分四年將十八％優存砍至九％；月退俸起支俸率維持二十年四十％，每多服役一年增二％，未設最低保障金額，若再任公職的薪資達三萬二一六○元，就停領月退俸。由於未設樓地板，國防部當時推估，只要擁有舊制年資者都會受影響，包括三萬餘名現役軍人、十九萬餘名退役軍人，合計二十二萬餘人。

相較之下，蔡政府的共識版全面重新計算俸率；馬政府版草案，僅砍半十八％優存利息。對於部分已退人員而言，馬政府版的改革幅度較小；但蔡政府版設有樓地板，最終受到影響的總人數可能少於六萬人。

民進黨立委蔡適應表示，不管馬政府或蔡政府推動軍人年改，均非已退者一毛不砍，也就是「溯及既往」；但蔡政府版以調高俸率來抵減取消十八％優存之影響，等於是全面提高現役人員的退休所得，更有未來性。

他舉例，若是服役二十年的退伍少校，月退俸為三萬一六六八元、優存利息一萬七二九五元，合計月領四萬八九六三元；若依馬政府版草案砍除一半優存，將減至四萬○三一六元，蔡英文版反而只減至四萬三五四四元；至於現役少校服役二十年退伍後，月退則可望從三萬一六六八元增至四萬餘元。

民進黨立委李俊俋表示，各國政府推動年金改革，一定都會調整已退者的待遇；相較於馬政府版草案，蔡政府版更有利於現役者，年改最重要的兩大原則就是公平合理、政府能夠負擔。

民進黨團總召柯建銘強調，這是馬政府也力推的改革，各方應該提出版本來理性討論，「不可能擺著不處理」。