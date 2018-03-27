軍改55+2共識版 陳建仁：比現行優渥

2018-03-27

〔記者蘇永耀、曾韋禎／台北報導〕總統府國家年金改革委員會召集人副總統陳建仁昨邀集民進黨立委，討論軍人年改議題，並達成「五十五加二」的共識。陳建仁強調，此次改革因取消十八％優惠存款利息，使得部分已退人員有退休俸減少情況，其餘改革內容比現行規定更為優渥，希望號召更多優秀人才加入國軍行列。

立委促軍人脫鉤公教年改 不必急於7/1實施

不過，軍人年改方案是否能趕在七月一日與公教年改同步實施，民進黨有不同意見。民進黨立委蔡適應坦言，軍人年改還需要溝通，已經有多位立委昨天勸告行政機關，時程上應順其自然，不必急於七月一日同步實施。

昨天受邀討論的立委，包括民進黨外交及國防、司法及法制委員會、黨團年金小組立委。陳建仁表示，軍人年金改革脫離公教制度，採單獨規劃設計，除考慮要能維持退撫基金永續運作，更以照顧國軍組織精簡退役人員生活，鼓勵現役軍人長留久用為改革目標，增加募兵誘因，與政府宣示從優照顧國軍的改革原則相符。

中低階軍士官優先照顧

總統府年改會副召集人兼執行長林萬億說明，與會立委較為傾向採服役滿二十年，退休俸起支俸率五十五％，每多一年年資增加二％，最高採計三十五年一案 （年增俸率及年資採計與現行規定相同），如此中低階軍士官將被優先照顧。

對於年改案，包括國民黨立委曾銘宗、張麗善以及親民黨團，均提案修正去年甫三讀通過的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，以平等原則為由，要求軍、公、教、勞年改同步實施；並將今年七月一日的實施日期，改為由行政院會同考試院訂之。

由於行政院會尚未通過軍人年改草案，未來草案送進立法院後，可能面臨在野黨團的抵制，加上一個月的協商期，要在六月底完成三讀，確實是極嚴峻的挑戰。

民進黨團總召柯建銘表示，現在最重要的是好好溝通，盡可能修出最好的方案，時程上當然急不得，但也不要太早就下定論，一定要延期或如期實施。

林萬億表示，將由國防部及退輔會再做細部精算與財務評估，並調整法案相關修正條文，行政院將儘速完成法制作業程序，提報行政院會議通過後，送請立法院審議。